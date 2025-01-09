Над защитой детей от деструктивного контента планируют работать в Госдуме
Соответствующие меры могут принять уже в январе 2025 года
09 января 2025, 17:15, ИА Амител
В январе 2025 года Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать игры и принять решения по поводу защиты детей от нежелательного контента совместно с правительством.
"Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь – детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?" – написал Володин в Telegram-канале и запустил соответствующий опрос среди подписчиков.
По данным на 08:30 по московскому времени, в опросе поучаствовали более 26 тыс. человек. 83% выступают в поддержку этой темы, а 14% опрошенных ответили "нет". Вариант "все равно" выбрали 3%.
18:28:48 09-01-2025
Лучше бы занялись благосостоянием народа, а воспитание детей оставили бы их родителям.
20:30:12 09-01-2025
83% выступают в поддержку этой темы -----ну-ну... охотно верится. около церкви опрос проводили? или на сайте яжмамочки Козельска?
00:00:27 10-01-2025
Средства освоят и забудут, не парьтесь.
Мусорные заводы где? - вот и это там будет.
С креативом не очень - темы иссякли.
Каблуки выше 2,5 см запретить - вредно для здоровья.
08:06:36 10-01-2025
От деятельности самой Госдумы пора уже защищать, и не только детей.
11:26:44 10-01-2025
С ютубом хорошо получилось. Дальше надо идти - гугл остановить и телеграм