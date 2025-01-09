Над защитой детей от деструктивного контента планируют работать в Госдуме

Соответствующие меры могут принять уже в январе 2025 года

09 января 2025, 17:15, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В январе 2025 года Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать игры и принять решения по поводу защиты детей от нежелательного контента совместно с правительством.

"Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь – детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?" – написал Володин в Telegram-канале и запустил соответствующий опрос среди подписчиков.

По данным на 08:30 по московскому времени, в опросе поучаствовали более 26 тыс. человек. 83% выступают в поддержку этой темы, а 14% опрошенных ответили "нет". Вариант "все равно" выбрали 3%.