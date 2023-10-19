Надежда Бабкина рассталась со своим молодым фаворитом

33-летнего мужчину даже уволили из театра, которым она руководит

19 октября 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: "Википедия"

Художественный руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина разошлась с Сергеем Рябовым. Об этом сообщает "КП".

Одной из версий, по которой 75-летняя женщина и 33-летний мужчина расстались, считают то, что он не смог получить высокую должность в театре.

Сообщается, что ранее Бабкина урезала Рябову зарплату, он написал заявление, но остался. После очередного заявления его все-таки уволили.

По слухам Рябов сам хотел занять место директора театра.