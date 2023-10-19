Надежда Бабкина рассталась со своим молодым фаворитом
33-летнего мужчину даже уволили из театра, которым она руководит
19 октября 2023, 14:18, ИА Амител
Фото: "Википедия"
Художественный руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина разошлась с Сергеем Рябовым. Об этом сообщает "КП".
Одной из версий, по которой 75-летняя женщина и 33-летний мужчина расстались, считают то, что он не смог получить высокую должность в театре.
Сообщается, что ранее Бабкина урезала Рябову зарплату, он написал заявление, но остался. После очередного заявления его все-таки уволили.
По слухам Рябов сам хотел занять место директора театра.
14:22:54 19-10-2023
не встает?
09:04:19 20-10-2023
Гость (14:22:54 19-10-2023) не встает?... Там зелено и тленом пахнет.
14:24:35 19-10-2023
Пиар бабки карябки. По пути Алкиных идет, хайп ловит.
17:05:34 19-10-2023
Гость (14:24:35 19-10-2023) Пиар бабки карябки. По пути Алкиных идет, хайп ловит.... КУРВА СТАРАЯ Все нне уснокоится
17:22:54 19-10-2023
борис (17:05:34 19-10-2023) КУРВА СТАРАЯ Все нне уснокоится... завидуй молча
14:29:12 19-10-2023
Главная новость дня 🤣
14:30:43 19-10-2023
Какая злобная старуха
14:48:42 19-10-2023
Борода
15:02:51 19-10-2023
33-летний мужчина --- теперь еще в армию заберут
15:08:15 19-10-2023
Гость (15:02:51 19-10-2023) 33-летний мужчина --- теперь еще в армию заберут... Конечно, заберут. Если раньше не призывали, так как заботился о престарелой 75 летней родственнице, то теперь нет оснований для отмазки
15:11:55 19-10-2023
Гость (15:02:51 19-10-2023) 33-летний мужчина --- теперь еще в армию заберут... Так призывной возраст, вроде, до 30 подняли, не?
15:24:52 19-10-2023
Гость (15:11:55 19-10-2023) Так призывной возраст, вроде, до 30 подняли, не?... Это смотря для чего, для срочной до 30, а кто нужен и до 50 берут. Он может понадобится
16:12:51 19-10-2023
Гость (15:24:52 19-10-2023) Это смотря для чего, для срочной до 30, а кто нужен и до 50 ... И кому это чучело может понадобиться в войсках, а главное, для чего? Работать ухарем, это который во время пляски громко "ухает", как филин? Или трахарем старушек? Это какая ВУС?
15:10:18 19-10-2023
Гость (14:30:43 19-10-2023) Какая злобная старуха... Бабка
15:23:57 19-10-2023
У нас,что и поговорить не о ком.Да пусть они живут как хотят.стране это знать не обязательно.
15:32:31 19-10-2023
ирина (15:23:57 19-10-2023) У нас,что и поговорить не о ком.Да пусть они живут как хотят... Ну это как бы позитивная новость, для разрядки, чтобы люди не грустили, а порадовались)))
15:32:46 19-10-2023
Вот и ШАМАН обсосёт свою жену со связями, расправит крылья и улетит! Как и Андрей Белый от Голуб! О чём старушки думают? О сексе с молодым наверное!
15:41:06 19-10-2023
Гость Вера (15:32:46 19-10-2023) Вот и ШАМАН обсосёт свою жену со связями, расправит крылья и... Кто такой Андрей Белый? Может Анатолий его зовут?
15:32:58 19-10-2023
кстати, Бабкина прекрасно выглядит, в отличии от Алки
15:39:33 19-10-2023
Гость (15:32:58 19-10-2023) кстати, Бабкина прекрасно выглядит, в отличии от Алки... Как их сфотографируют, так они и выглядят. Фотошоп творит чудеса. В одну и другую сторону: хоть лучше, хоть хуже
15:47:55 19-10-2023
Бабло есть , почему бы и не купить молодого тельца. Ударение по желанию.
15:51:59 19-10-2023
У неё давно климакс случился,а все о молодых думает,видимо не даёт ей покоя слава старушки галкино- пугачевой.
15:54:03 19-10-2023
Неужели ещё у кого то может встать на это...
17:08:12 19-10-2023
КУРВА старая Все у ннее чешется
17:23:52 19-10-2023
борис (17:08:12 19-10-2023) КУРВА старая Все у ннее чешется... Не дала?
22:53:40 19-10-2023
То же придурок связался с гнилой старухой.