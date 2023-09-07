Фундаментный блок по весу чуть тяжелее газобетона, но по прочности и морозостойкости не уступает бетонному раствору

07 сентября 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KMaeq

Строитель / Фото: ru.freepik.com

В Сибири новый строительный тренд – использование фундаментных блоков. Этот аналог фундамента особо популярен в Центральной России, теперь тренд дошел и до сибирских регионов. Главное преимущество материала – не нужно заливать фундамент или загонять на участок крупногабаритную технику. Например, кран для монтажа тяжелых железобетонных плит. Собрать основу из блоков легко сможет хозяин дома или бригада строителей, причем "вручную". В Алтайском крае фундаментные блоки производит компания "Алом".

Что это за блоки?

Фундаментный блок от "Алом" – это большой кирпич размером 40х20х20 см из высокопрочной цементно-песчаной смеси. Применяется для сборки монолитного ленточного или столбчатого фундамента, подземных гаражей, подпольных, цокольных и подвальных помещений. Его используют также для возведения зданий и сооружений из панельных плит и кирпича.

Блоки отлично подходят для небольших построек: бани, гаража, погребов и так далее.

Каковы преимущества фундаментных блоков?

Главное преимущество – надежность.

"Фундаментные блоки производятся по ГОСТ-13579, поэтому их качество ничем не отличается от обычного бетона, который используют для заливки фундамента. По государственному стандарту у таких блоков идентичные показатели прочности и морозоустойчивости. Блоки выдержат наши погодные условия. Им нипочем сибирские зимы, поэтому такой фундамент прослужит ни одно десятилетие", – рассказала начальник строительной лаборатории "Алом" Елена Лукашевич.

Блоки удобны в использовании, так как имеют небольшой вес – чуть тяжелее газобетона. Строительство можно значительно удешевить, поскольку требуется меньший расход бетонного раствора, а все работы по силам выполнить самостоятельно.

Фундаментные блоки "Алом" / Фото предоставила компания

Фундаментные блоки "Алом" / Фото предоставила компания

Фундаментные блоки "Алом" / Фото предоставила компания

Фундаментные блоки "Алом" / Фото предоставила компания





Фундаментные блоки "Алом" / Фото предоставлено компанией

Как приобрести?

Заказать фундаментный блок "Алом" или проконсультироваться со специалистами компании можно по телефону: +7 (3852) 20-22-22 или по электронной почте sale@gbisib.ru.

Также вы можете оформить онлайн-заявку на сайте. Компания организует транспорт, проконтролирует доставку на объект строительства в нужный район или город.

ООО "БКЖБИ № 1 им. В. И. Мудрика"

Офис продаж в Барнауле: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, 9-й Заводской проезд, 40

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