Надежно и выгодно. Где купить новую или подержанную машину из-за рубежа?

Любую и по привлекательной цене может привезти автосалон "Сибирь Авто"

04 декабря 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8KC6L2

Автомобиль / Фото: Кирилл Бабий для автосалона "Сибирь Авто"

За последние годы российский авторынок претерпел значительные изменения. Популярные японские и корейские модели сейчас можно найти лишь на вторичном рынке, а стоят они существенно дороже, чем раньше. В этой ситуации все больше россиян заказывают авто напрямую из-за рубежа. В Барнауле эту услугу предоставляет автосалон "Сибирь Авто". Компания возит машины из Японии, Кореи, Китая и Америки, помогая клиентам купить авто мечты по выгодной цене. И вот три причины, почему стоит заказать автомобиль через "Сибирь Авто".

1. Привлекательная цена

Одна из самых главных трат при заказе автомобиля – это оплата утилизационного сбора. Когда машину оформляют на конечного покупателя, как это делает "Сибирь Авто", налог составляет всего 5 200 рублей. Если какая-то компания или перекупщик регистрирует транспортное средство на себя, а потом привозит и перепродает, то коммерческий утилизационный сбор может достигать астрономических сумм. Например, для автомобиля с двигателем объемом 2,5 литра он может превышать 1,3 млн рублей.

"Мы оформляем авто на конечного потребителя. Это существенно снижает стоимость автомобиля", ­– отмечают в "Сибирь Авто".

2. Автомобиль мечты на заказ

Заказ автомобиля открывает перед покупателем большие возможности. Можно выбрать не только модель и комплектацию, но и цвет кузова, тип салона, а также пробег.

"Особый интерес у наших клиентов вызывают японские автомобили. Они славятся своей надежностью, долговечностью и доступной ценой. Эти качества особенно ценны в условиях Алтайского края, где автомобили подвергаются серьезным климатическим испытаниям", ­– говорят в "Сибирь Авто".Например, сейчас спросом пользуются такие модели:

Honda Freed * (2010-2012 г.в.) – семиместный минивэн, идеально подходящий для семей с детьми. Стоимость "под ключ" с учетом нынешнего курса составляет около 1 млн рублей;

* (2010-2012 г.в.) – семиместный минивэн, идеально подходящий для семей с детьми. Стоимость "под ключ" с учетом нынешнего курса составляет около 1 млн рублей; Toyota Yaris * (2020-2021 г.в.) – компактный и экономичный хэтчбек, популярный среди молодых людей. Цена "под ключ" в районе 1,1-1,2 млн рублей;

* (2020-2021 г.в.) – компактный и экономичный хэтчбек, популярный среди молодых людей. Цена "под ключ" в районе 1,1-1,2 млн рублей; Toyota Corolla * (2021 г.в.) – с турбированным двигателем 1,2 литра, минимальным пробегом и в отличном состоянии. Стоимость с доставкой – 1,55-1,65 млн рублей;

* (2021 г.в.) – с турбированным двигателем 1,2 литра, минимальным пробегом и в отличном состоянии. Стоимость с доставкой – 1,55-1,65 млн рублей; Nissan X-Trail* (2021 г.в.) – внедорожник в кузове T33 с мощным двигателем 224 л.с. и минимальным пробегом. Цена с доставкой – от 2,7 до 3,3 млн рублей.

Корейский автопром также пользуется спросом. Популярны модели Kia*, Hyundai Santa Fe* и Hyundai Palisade*.

"Например, абсолютно новую беспробежную Toyota Camry* модификации 2,5 л гибрид можно привезти за 5 млн рублей. В Барнауле такие автомобили сейчас могут стоить около 6 млн", ­ – отмечают в "Сибирь Авто".

Автомобили / Фото: Кирилл Бабий для автосалона "Сибирь Авто"

3. Надежность и прозрачность сделки

Самостоятельный заказ автомобиля из-за рубежа сопряжен с рядом сложностей: необходимо разбираться в тонкостях процесса, участвовать в аукционах, организовывать логистику доставки и следить за перемещением машины. Кроме того, существует риск столкнуться с мошенничеством.

"Сибирь Авто" предлагает более простой и надежный способ покупки.

"Мы ­ – физически присутствующий автосалон, где вы можете заключить договор и быть уверенными в защите своих интересов. Мы не берем всю сумму денег. После заключения договора клиент оплачивает только нашу комиссию, а затем самостоятельно через банк переводит деньги за автомобиль и таможенные платежи",­ – поясняют в "Сибирь Авто".Также предусмотрена возможность Trade-In*, когда клиент оставляет свой автомобиль в счет комиссии автосалона, а "Сибирь Авто" привозит ему новый из-за рубежа.

Причем все условия заказа и сроки доставки обсуждают заранее, что делает процесс покупки прозрачным и предсказуемым. Время доставки зависит от разных условий: погоды в стране, откуда везут авто, от шторма на море (при паромной переправе), от загруженности таможни и т.д. Минимальный срок доставки 30 дней.

Если вы мечтаете о новом автомобиле из Японии, Кореи, Америки или другой страны, то приходите в автосалон "Сибирь Авто"­.

"Сибирь Авто"

Адреса в Барнауле: ул. Малахова, 86в, ТРЦ "Весна"; ул. Власихинская, 166, ТЦ "Заря"

Тел.: +7(3852) 99-66-35

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"Сибирь Авто" на Дроме *Honda Freed ("Хонда Фрид"); Toyota Yaris ("Тайота Ярис"); Toyota Corolla ("Тайота Королла"); Nissan X-Trail ("Ниссан Икс-Трейл"); Kia ("Киа"); Hyundai Santa Fe ("Хендай Санта Фэ"); Hyundai Palisade ("Хендай Палисад"); Toyota Camry ("Тайота Камри"); Trade-In ("Трейнд-Ин)

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