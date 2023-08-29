Надежность и качество. Барнаульская компания "Азия Строй Инвест" отмечает юбилей

Вот уже 15 лет организация производит и реализует кровельную, фасадную продукцию и системы ограждения из стали

29 августа 2023, 11:29, ИА Амител LjN8JxLKD

Профнастил от «Азия Строй Инвест» / Фото: предоставлено компанией

Фасад дома - его визитная карточка. Грамотно выполненный экстерьер придает строению не только стиль и привлекательность, но и обеспечивает защиту от климатических воздействий. Не секрет, что от качества кровельных и фасадных материалов зависит их срок службы, а потому важно покупать их у надежных организаций.

Барнаульская компания "Азия Строй Инвест" с 2008 года на высоком профессиональном уровне производит фасадные и кровельные материалы, купить которые можно как оптом, так и в розницу. В этом году организация отмечает свой 15-летний юбилей.

Все эти 15 лет ГК "Азия Строй Инвест" заслуженно пользуется репутацией надежного предприятия, которое производит высококачественную продукцию: прочную, огнестойкую, долговечную, быструю в монтаже.

Сегодня она предлагает:

металлочерепицу "Монтеррей";

оцинкованную сталь в листах и рулонах;

металлосайдинг "Брус", "Бревно", "Евробрус", "Корабельная доска";

металлический штакетник;

профнастил;

сопутствующие элементы для отделки: водосточные системы, торцевые, коньковые, карнизные планки и другое.













Фасадная и кровельная продукция в готовом исполнении / Фото: "Азия Строй Инвест"

Здесь можно найти разнообразные варианты цветовой гаммы для дизайнерского оформления фасада зданий и ограждений в модных современных направлениях. ГК "Азия Строй Инвест" имеет в ассортименте 18 цветов качественного полимерного покрытия и восемь видов покрытий, имитирующих различную текстуру дерева и камня.

Варианты цвета и фактуры продукции / Фото: "Азия Инвест Строй"

Поскольку компания имеет собственное высокотехнологичное производство, она предлагает не только качество, но и доступные цены, без накрутки посредников. На изготовление и доставку заказа специалистам "Азия Строй Инвест" требуется всего 1-2 дня.

ГК "Азия Строй Инвест" (ИП Дюжиков Владимир Олегович)

Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 37

Тел.: (3852) 502-898; +7 (913) 210-45-69

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Руководитель отдела продаж: Медведев Александр Геннадьевич

Тел.: +7 (983) 178-12-07; почта mail@a-si.ru

График работы отдела: пн-пт: с 9:00 до 18:00; сб и вскр: выходной.

Производственный цех: село Санниково, ул. Ефремова, 35В, тел.(38532) 7-83-42.

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