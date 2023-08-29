Надежность и качество. Барнаульская компания "Азия Строй Инвест" отмечает юбилей
Вот уже 15 лет организация производит и реализует кровельную, фасадную продукцию и системы ограждения из стали
29 августа 2023, 11:29, ИА Амител LjN8JxLKD
Фасад дома - его визитная карточка. Грамотно выполненный экстерьер придает строению не только стиль и привлекательность, но и обеспечивает защиту от климатических воздействий. Не секрет, что от качества кровельных и фасадных материалов зависит их срок службы, а потому важно покупать их у надежных организаций.
Барнаульская компания "Азия Строй Инвест" с 2008 года на высоком профессиональном уровне производит фасадные и кровельные материалы, купить которые можно как оптом, так и в розницу. В этом году организация отмечает свой 15-летний юбилей.
Все эти 15 лет ГК "Азия Строй Инвест" заслуженно пользуется репутацией надежного предприятия, которое производит высококачественную продукцию: прочную, огнестойкую, долговечную, быструю в монтаже.
Сегодня она предлагает:
- металлочерепицу "Монтеррей";
- оцинкованную сталь в листах и рулонах;
- металлосайдинг "Брус", "Бревно", "Евробрус", "Корабельная доска";
- металлический штакетник;
- профнастил;
- сопутствующие элементы для отделки: водосточные системы, торцевые, коньковые, карнизные планки и другое.
Здесь можно найти разнообразные варианты цветовой гаммы для дизайнерского оформления фасада зданий и ограждений в модных современных направлениях. ГК "Азия Строй Инвест" имеет в ассортименте 18 цветов качественного полимерного покрытия и восемь видов покрытий, имитирующих различную текстуру дерева и камня.
Поскольку компания имеет собственное высокотехнологичное производство, она предлагает не только качество, но и доступные цены, без накрутки посредников. На изготовление и доставку заказа специалистам "Азия Строй Инвест" требуется всего 1-2 дня.
ГК "Азия Строй Инвест" (ИП Дюжиков Владимир Олегович)
Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 37
Тел.: (3852) 502-898; +7 (913) 210-45-69
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Руководитель отдела продаж: Медведев Александр Геннадьевич
Тел.: +7 (983) 178-12-07; почта mail@a-si.ru
График работы отдела: пн-пт: с 9:00 до 18:00; сб и вскр: выходной.
Производственный цех: село Санниково, ул. Ефремова, 35В, тел.(38532) 7-83-42.
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