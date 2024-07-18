Надежность в деталях. Какую технику производит "Алтайкузов" для алтайских аграриев?

Уже шестой раз подряд компания приняла участие в "Дне сибирского поля" и представила линейку продукции

18 июля 2024, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KJ8z7

Площадка компании "Алтайкузов" на "Дне сибирского поля" в 2024 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Производственное предприятие "Алтайкузов" изготавливает прицепы и самосвальные надстройки на профильные шасси. И с гордостью показывают свою технику. На межрегиональном агропромышленном форуме "День сибирского поля – 2024" площадка компании расположилась неподалеку от входа в Сибирский агропарк. Друг за другом выстроились разноцветные прицепы "Алтайкузова" – ярко-красные, желтые, зеленые. Это техника собственной разработки и производства.

Ассоциация с качеством

В линейку продукции сегодня входят четыре вида прицепов разной тоннажности: тракторные нескольких модификаций, автомобильные двухосные и трехосные, шесть видов самосвальных установок под все типы шасси самосвальных машин.

По конструкции это металлические сварные платформы прямоугольной формы с откидными бортами – разгрузка возможна на одну, две или три стороны. Двухосный и трехосный прицепы различаются габаритами и грузоподъемностью: первый выдерживает нагрузку порядка 11 тонн, второй – в районе 17,5. Объем тракторного прицепа, разработанного предприятием в минувшем году, можно отрегулировать под нужды клиента – за счет удлинения рамы или увеличения кузова.

В большинстве случаев фермеры покупают прицепы к сбору урожая, для перевозки сыпучих грузов – зерновых и других сельскохозяйственных культур. Но вообще техника является универсальной для разных перевозок. Это крепкие и вместительные прицепы, адаптированные под наш регион, а прочности рамы и подвесок должно хватить на долгие годы службы в условиях бездорожья. И их, и остальную технику создают, что называется, под запрос. Предприятие регулярно опрашивает покупателей – аграриев и сельхозпроизводителей, чтобы учесть их пожелания и предпочтения.

Помимо техники собственного производства, "Алтайкузов" предлагает аграриям и КамАЗы с пробегом, их тщательно проверяют, если нужно – обновляют детали, дают гарантию и приятную цену. Отдельно производятся борта на КамАЗ – они изготавливаются на предприятии из стали и взаимозаменяемы с НефАЗ.

Площадка компании "Алтайкузов" на "Дне сибирского поля" в 2024 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из первых уст

Работой стенда "Алтайкузова" на протяжении трех дней аграрного форума руководил генеральный директор компании Дмитрий Кузнецов – так что у клиентов была уникальная возможность узнать о товарах из первых уст.

"Мы на рынке уже семь лет. Начинали с кузовов, по названию понятно, а сегодня производим для грузовых автомобилей сельскохозяйственного назначения самосвальные надстройки на профильные шасси, прицепы. И почти все время работы участвуем в "Дне поля", – рассказал amic.ru Дмитрий Кузнецов.

По словам директора "Алтайкузова", выставка всегда привлекает большое количество новых клиентов. А уже имеющимся покупателям "со стажем" предприятие таким образом напоминает о себе.

"Гостей на нашей площадке всегда много. Кто-то просто интересуется, есть те, кто покупает. Форум помогает узнаваемость повышать. Люди посмотрят на выставке на нашу работу и уже будут знать, какие услуги и товары сегодня есть на аграрном рынке. Могут немножко в новом свете увидеть компанию. С коллегами по производству сельскохозяйственной техники на соседних стендах также общаемся, обмениваемся опытом", – подчеркнул топ-менеджер.

Планы предприятия "Алтайкузов" на будущее из года в год неизменны: изучать рынок, предлагать новое и востребованное. В том числе и за обратной связью заходят на агрофорум, поясняет руководитель. Понимание реальной потребности аграрного рынка помогает достичь главной цели – сделать легче работу фермеров, промышленников, владельцев бизнеса и подсобных хозяйств.

А потому техника производителя востребована не только в Алтайском крае. В числе покупателей "Алтайкузова" – Томская, Омская, Новосибирская, Кемеровская области, а также Красноярский край и Республика Казахстан.

ООО "Алтайкузов"

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 57/4

Тел.: 8 913-239-99-79

info@алтай-кузов.рф

altkuzov@bk.ru

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