Ближайшие две ночи на Алтае будут довольно холодными

22 июня 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После аномальной жары в Алтайский край пришло похолодание. В ближайшие две ночи, 23 и 24 июня, синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют, что температура будет опускаться до +5...+10°С, днем – от +17 до +23°С. В пятницу и субботу местами пройдут кратковременные осадки, ветер в отдельных районах усилится до 15 метров в секунду.

"Дно холода мы достигнем 23 июня. Такая погода сохранится и 24 числа. Ночью столбики термометров могут опуститься до +4°С. Днем тоже будет не жарко: воздух прогреется не выше +24°С. А с воскресенья локально начнется потепление. Местами воздух прогреется до +27°С. В дневные часы 26 и 27 июня уже на большей части края ожидается от +27 до +32°С", – сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Однако радоваться такой хорошей погоде будем недолго: 28 и 29 июня ожидается прохождение холодного фронта. Температура днем снова опустится до +20...+25°С.