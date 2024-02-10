Нагрузка на бригады скорой помощи в Бийске выросла в разы из-за гололеда

Лишь за несколько часов медики десять раз выезжали для помощи людям, которые пострадали от падений

10 февраля 2024, 19:30, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

В Бийске бригады скорой медицинской помощи за три часа десять раз выезжали, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим гражданам, которые поскользнулись на льду. Как сообщает "Бийский рабочий", пациентов с различными травмами доставляют в больницы.

Главный фельдшер Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Бийска Максим Максимкин отметил, что количество вызовов и нагрузка на медиков выросли в разы.

"Отметим, что при падении можно получить множественные переломы, а при ударе головой – сотрясение. В такие непростые погодные условия в особом внимании нуждаются пожилые люди", – добавил он.Врачи призвали горожан отказаться от прогулок в период непогоды, чтобы избежать травм.