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Находчивая девочка заменила iPhone на муляж в Wildberries и нечаянно разбила

Школьнице грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество

16 июня 2023, 17:15, ИА Амител

В Мордовии 17-летняя школьница заменила iPhone на муляж в Wildberries и хотела спрятать его в лесу, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился сотрудник пункта выдачи заказов, где обнаружили подмену. Школьница поняла, что ее разыскивает полиция, поэтому спрятала смартфон в лесу.

Девушка пояснила, что вначале в интернете купила муляж смартфона. После заказала настоящий телефон и одежду. В примерочной вскрыла коробку и заменила iPhone.

"Забрав часть вещей, она вернула телефон оператору, которая проверила его наличие в коробке", – рассказали в ведомстве.

Похищенный телефон изъяли. При этом школьница успела его нечаянно разбить, пока пользовалась им несколько дней.

Школьница вину признала полностью, ей грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.

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Комментарии 3

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Гость

18:13:36 16-06-2023

Как 18 исполнится, запишится на СВО и судимость снимут. (Пусть девочка даже не расстраивается.)

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Пузырек

21:13:50 16-06-2023

Объясните схему кидка.Я сам попробую. Покупаешь муляж айфона. Потомзаказываешь айфон и одежду. В приморочной меняешь муляж на настоящий, все обратно отдаешь. И оператор не проверяет, что это муляж? А айфон прячешь на помойке?

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Пузырек

21:15:20 16-06-2023

Тогда я понимаю владелицу вайлдберриз, которая их штрафует, это же чистая схема мошенничества

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