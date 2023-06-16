Находчивая девочка заменила iPhone на муляж в Wildberries и нечаянно разбила

Школьнице грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество

16 июня 2023, 17:15, ИА Амител













Школьница заменила iPhone на муляж в Wildberries / Фото: 13.мвд.рф

В Мордовии 17-летняя школьница заменила iPhone на муляж в Wildberries и хотела спрятать его в лесу, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился сотрудник пункта выдачи заказов, где обнаружили подмену. Школьница поняла, что ее разыскивает полиция, поэтому спрятала смартфон в лесу.

Девушка пояснила, что вначале в интернете купила муляж смартфона. После заказала настоящий телефон и одежду. В примерочной вскрыла коробку и заменила iPhone.

"Забрав часть вещей, она вернула телефон оператору, которая проверила его наличие в коробке", – рассказали в ведомстве.

Похищенный телефон изъяли. При этом школьница успела его нечаянно разбить, пока пользовалась им несколько дней.

Школьница вину признала полностью, ей грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.