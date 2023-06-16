Находчивая девочка заменила iPhone на муляж в Wildberries и нечаянно разбила
Школьнице грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество
16 июня 2023, 17:15, ИА Амител
В Мордовии 17-летняя школьница заменила iPhone на муляж в Wildberries и хотела спрятать его в лесу, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился сотрудник пункта выдачи заказов, где обнаружили подмену. Школьница поняла, что ее разыскивает полиция, поэтому спрятала смартфон в лесу.
Девушка пояснила, что вначале в интернете купила муляж смартфона. После заказала настоящий телефон и одежду. В примерочной вскрыла коробку и заменила iPhone.
"Забрав часть вещей, она вернула телефон оператору, которая проверила его наличие в коробке", – рассказали в ведомстве.
Похищенный телефон изъяли. При этом школьница успела его нечаянно разбить, пока пользовалась им несколько дней.
Школьница вину признала полностью, ей грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.
18:13:36 16-06-2023
Как 18 исполнится, запишится на СВО и судимость снимут. (Пусть девочка даже не расстраивается.)
21:13:50 16-06-2023
Объясните схему кидка.Я сам попробую. Покупаешь муляж айфона. Потомзаказываешь айфон и одежду. В приморочной меняешь муляж на настоящий, все обратно отдаешь. И оператор не проверяет, что это муляж? А айфон прячешь на помойке?
21:15:20 16-06-2023
Тогда я понимаю владелицу вайлдберриз, которая их штрафует, это же чистая схема мошенничества