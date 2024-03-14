Находка для спортсменов и туристов: компания "Рикон" представила полезную новинку

Рассказываем, в чем таится польза масла ГХИ LAMI

14 марта 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8JuHrG

Масло ГХИ LAMI / Фото: ООО "Рикон"

Быстрый темп жизни, высокие требования к своей успешности и продуктивности формируют сегодня тренды и в еде. Люди, ведущие активный образ жизни и занимающиеся спортом, стали тщательнее подбирать рацион для себя и своей семьи. В Алтайском крае появился бренд LAMI ("ЛАМИ"), который своим ассортиментом способен удовлетворить потребности приверженцев полезного и вкусного питания. Рассказываем, что предлагает компания "Рикон" и за что ее выбирают тысячи потребителей.

Натуральное сырье и собственное производство

Компания "Рикон" располагается в легендарном молочном регионе – Алтайском крае. Имеет собственную сырьевую базу, сельскохозяйственное предприятие, которые обеспечивают бесперебойную работу производства и стабильное поступление качественного сырья.

В своей деятельности компания основывается на двух направлениях:

"Здоровое поколение";

"Полезное питание".

В 2024 году "Рикон" внес изменения в товарную стратегию и создал бренд LAMI, под которым выпускает полезную продукцию и продвигает здоровый образ жизни. LAMI входит в категории "Фермерские продукты" и "Функциональные продукты".

"Вся польза нашего продукта в сырье. Потому что основа питания наших коров – фуражный откорм и свежая трава. Трава составляет в среднем 85% рациона, в связи с этим коровы дают молоко, обогащенное витамином К2. Соответственно, продукт содержит в себе массу полезных свойств", – говорит директор компании "Рикон" Олег Махнаков.

По его словам, миссией бренда LAMI является создание полезного продукта с функциональными свойствами для всей семьи: взрослым – на работу и в спортзал, а детям – в школу. Ассортиментный портфель LAMI включает все выпускаемые предприятием категории продукции: мягкие сыры, сыры "Паста Филата" и, конечно, топленое масло ГХИ.

На выставке "Россия", в рамках "Сибирской Масленицы" в Доме российской кухни, компания представила потребителям новинку – топленое масло ГХИ LAMI. Это – находка для спортсменов, туристов и кофеманов. Продукт можно легко добавить в кашу, чай, кофе, какао или раф, включить в рацион туриста или программу по питанию спортсменов.

Масло ГХИ LAMI / Фото: ООО "Рикон"

Зона комфорта и удовольствие от жизни

Мнением о продукте поделился опытный тренер РФ, судья всероссийской и международной категории ФББР, вице-президент Федерации бодибилдинга Санкт-Петербурга и соучредитель Федерации бодибилдинга России Александр Назаренко. Он рассказал, по какой причине использует масло ГХИ.

"Благодаря этому маслу я нахожусь в зоне комфорта и удовольствия от жизни в течение последних 15 лет. Что такое зона комфорта? Это состояние, когда человеку все нравится: физическая форма, качество сна, качество жизни, окружение вокруг, здоровье и многое другое", – рассказывает Александр Назаренко.

Восемь лет назад он стал пить бронекофе. По рецепту в напиток добавляют столовую ложку сливочного масла из молока коров травяного откорма и ложку органического кокосового масла. Этот крайне сытный напиток, по вкусу напоминающий нежный фраппучино, содержит 460 калорий и при правильном рационе запускает в организме процесс кетоза. Напиток убирает чувство голода на несколько часов.

"Благодаря открытию бронекофе я полностью изменил свою жизнь: перестал испытывать острое чувство голода и начал тренироваться "на пустой желудок", чего в начале очень боялся", – уточняет фитнес-эксперт.

А теперь Александр Назаренко попробовал и уже полюбил масло коров травяного корма от LAMI. Это масло ГХИ, смешанное в нужной пропорции с кокосовым маслом, для домашнего использования в банках.

По словам спортсмена, он берет масло с собой и на работу, в дорогу, на тренировку и даже на прогулку. Масло ГХИ LAMI используют в своем спортивном питании и подопечные Александра.

Масло ГХИ LAMI / Фото: ООО "Рикон"

Продукцию компании "Рикон" можно купить на "Озон", а также в спортивных клубах города.

Компания "Рикон"

Адрес: Барнаул, п роспект Калинина, 24а/1 ​, офис 301, 3 этаж​

Тел.: +7 (3852) 35‒81‒87 ; +7 (3852) 36‒15‒56

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