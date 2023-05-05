Объект начали строить в начале 2000-х, возвели девять этажей, а затем работы замерли

05 мая 2023, 08:30, ИА Амител



















Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 122б / Фото: "Мастерская Золотова"

Известный долгострой на проспекте Ленина, который более 20 лет возвышается над окружающими зданиями, реконструируют. При этом каркас объекта сносить не будут: экспертиза показала, что его техническое состояние подходит для дальнейшего строительства. В обновлённом здании будет двухуровневая подземная парковка, первые три этажа отдадут под торговые объекты, остальные займут офисы. Особенностью объекта станет эксплуатируемая кровля и терраса на уровне третьего этажа. Проект реконструкции торгово-административного здания представили на градсовете 4 мая.

Хорошо сохранился

Долгострой расположен на проспекте Ленина, 122б, напротив ДК "Сибэнергомаш". Возводить здание начали в начале 2000-х, но когда был готов каркас в девять этажей, работы замерли. Степень готовности объекта составила 18%. Незавершённая коробка несколько раз сменила собственников. Последним владельцем объекта стала компания "Фитнес-центр "Галактика". Она в 2021 году приобрела недострой с торгов за 31,3 млн рублей.

Проведённая экспертиза каркаса показала, что благодаря консервации он неплохо сохранился и его можно завершить. По словам автора проекта, руководителя архитектурной мастерской Владимира Золотова, были проблемы с фундаментом в северной части: там есть основа под здание, но стен нет. Поэтому во время реконструкции выполнят усиление всего фундамента и сделают общий каркас. Также у обновлённого здания появится кирпичная пристройка.

Подземную парковку, которая есть у долгостроя, решено сохранить и завершить. Она будет рассчитана на 38 автомобилей. Ещё 66 машино-мест разместят на участке, 18 – вдоль улиц.

Долгострой на пр. Ленина, 122б / Фото: агентство недвижимости "Алтайская элита"

По словам Владимира Золотова, сейчас часть земельного участка под долгостроем занимает парковка ТЦ "Империя", который расположен рядом. После реконструкции у обоих зданий будут общие места для автомобилей.

"Можно было бы выставить забор и оставить то здание (ТЦ "Империя", – прим. ред.) без парковок, но по понятным, дружеским, отношениям мы решили разместить на нашей территории чуть больше парковочных мест", – отметил Владимир Золотов.

Первые три этажа здания отданы под торговлю, с четвёртого уровня будут находиться офисные помещения. У трёхэтажного блока, который выходит на проспект Ленина, сделают летнюю террасу со стеклянным навесом, которая функционально будет связана с третьим этажом. Аналогичное решение применят и для основной кровли здания. У некоторых оконных блоков офисной части объекта архитекторы предусмотрели французские балкончики.

Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 122б / Фото: "Мастерская Золотова"

Фасады будущего торгово-административного здания выполнят в белом, светло-сером цветах, разнообразных оттенках тёплой гаммы.

"В прошлом проекте предлагали красный кирпич, теперь выбран оттенок "кофе", – пояснил Владимир Золотов.

Единогласное "за"

Первый вице-мэр Андрей Фёдоров поинтересовался, где у здания размещены корзины для кондиционеров и предусмотрены ли на фасадах места для рекламных блоков. На что Владимир Золотов ответил, что объект общественно-деловой, в нём оборудуют централизованную систему вентиляции и кондиционирования воздуха, а потому корзины для кондиционеров не нужны. А вот места для рекламы на здании есть.

"Мы сделали три входные группы, они все завешаны массивными тёмными козырьками, которые будут использоваться под рекламу. Также есть место для информации на трёхэтажном объёме", – ответил Владимир Золотов.

Экс-депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко предложил архитектору и инвестору поработать над пешеходно-транспортной связью и подумать над развитием окружающего пространства:

"Рядом есть павильон быстрого питания, но вы почему-то его не отразили в визуализации. Хорошо бы, раз ваше здание является доминантой, внести предложение по организации пешеходных переходов и остановочных павильонов с заездными карманами".

Расположение здания на пр. Ленина, 122б / Фото: "Мастерская Золотова"

Владимир Золотов ответил, что это вопрос времени: он является автором девятиэтажного дома напротив долгостроя и проектировал пять объектов по улице Аносова.

"Как только каким-нибудь объектом мы дойдём до угла, проработаем и его", – сказал он.

Члены градсовета единогласно рекомендовали проект к утверждению: то, что долгострой будет наконец-то завершён, положительно повлияет на окружающее пространство.