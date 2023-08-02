Налог на профессиональный доход: эксперт рассказала обо всех нюансах для самозанятых

Как легально вести бизнес, не опасаясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность

02 августа 2023, 10:15, ИА Амител LjN8KTAm8

Марина Богданова / Фото: Финансовый университет

Налог на профессиональный доход приобрел большую популярность среди российского населения, так как с начала 2023 года произошел всплеск активности самозанятых. Ежедневно их число растет на 7,5 тысячи человек. Марина Богданова, эксперт по финансовой грамотности, кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, рассказала о плюсах и минусах налога на профессиональный доход и его ограничениях.

Что за налог?

Это самый низкий в России налог на доходы, с простой регистрацией без визита в налоговую инспекцию. Физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как самозанятые, платят его по льготной ставке 4% и 6% соответственно. Это позволяет им легально вести свой бизнес, не опасаясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.

Какие ограничения он имеет?

Налог имеет два ограничения:

доход нарастающим итогом в течение года не должен превышать 2,4 млн рублей;

нельзя заниматься некоторыми видами деятельности (продажей подакцизных товаров, добычей полезных ископаемых, работать по агентским договорам, договорам комиссии или поручения).

А какие плюсы и минусы у налога?

Плюсы:

не нужно предоставлять декларацию;

не надо покупать контрольно-кассовую технику (надо лишь вовремя сформировать чек в мобильном приложении "Мой налог");

можно не платить налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагают налогом на профессиональный доход;

предоставляют налоговый вычет (10 тыс. руб.);

не нужно считать налог к уплате (налог начисляют автоматически в приложении);

можно совмещать с работой по трудовому договору (зарплату по основному месту работы не учитывают при расчете налога).

К минусам можно отнести:

самозанятому нельзя иметь наемных работников;

страховые взносы на пенсионное страхование нужно платить в добровольном порядке;

индивидуальные предприниматели не могут совмещать этот режим с другими режимами налогообложения;

за нарушение порядка или сроков формирования чеков можно получить штраф 20% от суммы, на которую не был выставлен чек (повторное нарушение приведет к штрафу в размере всей суммы по чеку).

На данный момент это самый простой для использования налог, чиновники не планируют его менять еще семь лет.

ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финансовый университет)

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