Налоговая медиация на Алтае. Эксперт рассказал, как бизнесу договориться с ФНС до суда

Новый механизм позволяет предпринимателям и налоговикам обсудить спор с участием независимого посредника до судебного разбирательства

29 сентября 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFFwKH4d

Олег Ветров / Фото: Ольга Андрюхина

В Алтайском крае начали применять налоговую медиацию — процедуру, при которой бизнес и налоговый орган пытаются урегулировать разногласия с участием независимого медиатора. В одном из первых случаев спор касался вычетов по НДС примерно на 5 млн рублей и реальности хозяйственных операций. О том, как проходит такая процедура, кто может стать медиатором и чем новый механизм будет полезен бизнесу, в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал налоговый адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов Алтайского края "Эгида", аттестованный аудитор и налоговый консультант Олег Ветров. Более 20 лет он защищает бизнес при фискальных проверках и представляет налогоплательщиков в органах ФНС и арбитражных судах.

Олег Ветров в эфире Business FM Барнаул

— Олег Сергеевич, расскажите, в чем заключался этот спор между компанией и налоговой?

— На этапе предпроверочного анализа налоговый орган посчитал часть поставщиков моего клиента формальными. Вопросы возникли к вычетам по НДС примерно на 5 млн рублей. Инспекция посчитала, что сделок не было и налогоплательщик должен доплатить эту сумму.

Бизнес с этим не согласился. Товар реально покупался и использовался в работе, услуги оказывались. Часть документов была изъята, компания их восстанавливала. Разногласие было не в отказе платить налоги, а в разной оценке ситуации. Поэтому мы решили идти на согласительную процедуру.

— А кто ее инициировал?

— Процедуру инициировала наша команда. С августа в Алтайском крае действует пилотный проект: на стадии предпроверочного анализа налогоплательщик может подать заявку в налоговый орган и привлечь стороннего медиатора.

Это специалист с подготовкой в области медиации. Он выслушивает бизнес и налоговый орган и помогает провести переговоры, не переходя сразу к дополнительным мероприятиям налогового контроля.

— Кто может быть медиатором?

— Это специалист, который прошел специальное обучение и имеет диплом медиатора. Закон устанавливает квалификационные требования, в том числе высшее образование и опыт работы.

— И где найти такого специалиста?

— В рамках пилотного проекта сформировали реестр медиаторов для процедур с органами публичной власти, в том числе налоговыми органами. Бизнес подает заявку, после чего специалист определяется по установленным правилам.

Сейчас медиаторов, работающих непосредственно в Алтайском крае, в реестре нет. Он сформирован из специалистов Москвы и Санкт-Петербурга. В нашей процедуре участвовали два медиатора из Москвы.

— Они приезжали в Алтайский край?

— Нет, процедура проходила дистанционно. По видеосвязи подключились налоговый орган, налогоплательщик, медиаторы и краевое управление налоговой службы.

— Может ли медиатор снизить сумму налоговых претензий?

— Нет. Медиатор не может сам снизить доначисления. Его задача — дать сторонам возможность конструктивно изложить позиции и договориться. Он может увидеть риски и обстоятельства, которые налоговый орган или налогоплательщик не проговаривают друг другу при обычных встречах.

— Обязаны ли стороны принять его позицию?

— Нет, медиация добровольна. Стороны выслушивают друг друга, но конечное решение остается за ними. Медиатор регулирует процесс. По итогам стороны либо приходят к общему мнению, либо нет.

— На какой стадии налогового спора можно обратиться к медиатору и чем эта процедура отличается от комиссии или суда?

— Обратиться можно на любой стадии налогового контроля до того, как дело будет инициировано в суде. При иной процедуре налогового контроля рассмотрение возражений или материалов проверки у налогового органа и налогоплательщика уже сформированы позиции. Медиация же нужна, чтобы стороны услышали друг друга.

Где-то налоговый орган может прислушаться к доводам плательщика, где-то налогоплательщик — к аргументам инспекции. Задача — найти компромисс и выйти из мероприятий налогового контроля с минимальными расходами.

— Есть ли ситуации, когда нет смысла применять медиацию?

— По моему мнению, в рамках налогового контроля ее имеет смысл применять во всех случаях. Это возможность выслушать обе стороны при участии арбитра. На комиссиях бизнес часто слышит в основном позицию налогового органа: что нужно сделать, чтобы не было усиления контроля.

В медиации разговор более конструктивный. Медиатор может обратить внимание на обстоятельства, которые стороны не замечали раньше.

— Какие это могут быть обстоятельства?

— Например, по итогам комиссии налоговый орган говорит: "У вас нет документов, нет поставок" и предлагает уточнить обязательства и доплатить налог в короткий срок. Для бизнеса, особенно при дефиците оборотных средств, это сложно.

При подготовке к медиации документы можно собрать и представить. Тогда медиатор может обратить внимание налогового органа на подтверждения и уточнить, какие еще обстоятельства вызывают сомнения.

— Что бизнесу нужно сделать до обращения к медиатору?

— Нужно провести внутренний аудит взаимоотношений с контрагентами, которые заинтересовали налоговый орган, и выявить риски. Какие-то документы могут не отвечать запросу, какие-то могут быть утрачены.

В нашем случае часть документов восстанавливали. Консалтинговая компания занималась восстановлением учета, поскольку ранее документы были утрачены. Мы объясняли эту объективную причину, но налоговый орган сохранял свою позицию до обращения к медиатору.

— Процедура бесплатная? И как ее инициировать?

— Участие медиатора бесплатно. Информация о пилотном проекте есть на сайте краевого управления налоговой службы. При этом подготовка к медиации и привлечение сторонних специалистов — налоговых консультантов, адвокатов и других юристов — оплачиваются отдельно по утвержденным тарифам.

Для начала готовится пакет документов. В заявке кратко описывается суть спора, после чего она направляется в краевое управление налоговой службы. Затем управление организует привлечение медиатора, и он связывается со сторонами.

— Может ли налоговая медиация сократить количество выездных проверок и споров?

— Я считаю, что да. Такая процедура может снизить количество выездных проверок, претензий и споров на стадии составления актов и решений, потому что стороны получают возможность услышать друг друга и договориться.

В ходе медиации может выясниться, что часть требований налогового органа нужно исполнить, но у бизнеса сейчас нет необходимых средств. Тогда можно обсуждать добровольное уточнение обязательств с учетом денег, которые могут поступить позднее.

Коллегия адвокатов "Эгида"

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