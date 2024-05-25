Налоговая служба запустила новый сервис для получения учредительных документов

На бумаге эта услуга платная — по 200 рублей за каждый документ

25 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Документы / Фото: unsplash.com

С апреля 2024 года на сайте ФНС России запущен новый сервис – с его помощью можно бесплатно получить копии учредительных документов в электронном виде. Как сообщает Business FM* Барнаул, на бумаге эта услуга платная – по 200 рублей за каждый документ.

Уставные документы запрашивает широкий круг лиц – от контрагентов организации, кредитных учреждений, адвокатов и нотариусов до судебных и правоохранительных органов. Вместе с тем новый сервис позволяет скачать электронный вариант устава бесплатно. Опись, которая сопровождает представление документов, содержит визуализированную электронно-цифровую подпись.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через "Госуслуги", а затем уже ввести ОГРН интересующей компании и через короткое время сервис выдаст список документов, которые можно получить в электронном виде. Пользователю необходимо лишь проставить галочки возле интересующих документов и скачать их.

* Business FM ("Бизнес ФМ")