Продукция компании уже неоднократно попадала в топ-100

20 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KVufR

Бочкаревские напитки / Фото предоставлено компанией

Сразу несколько напитков алтайского производителя "Бочкари" стали финалистами российского конкурса "100 лучших товаров России" и снова подтвердили высокое качество. Итоги масштабного конкурса качества подвели накануне, 16 ноября.

"Бочкари" предоставили на конкурс:

газированные напитки "Лимонад", "Тархун" и "Грушевый Аромат";

безалкогольный коктейль "Мохито Лайм";

энергетические напитки Target ("Таргет") со вкусами "киви-яблоко" и "кокос-ананас" и ряд других напитков.

Награды и дипломы продукции "Бочкарей" / Фото предоставлено компанией

Эксперты высоко оценили качество алтайских товаров. Теперь их оценят и посетители международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Продукция "Бочкарей" представлена в павильоне "Дом российской кухни". В день Алтайского края, 19 ноября, гости смогли попробовать минеральную воду "Завьяловская", "Домашний лимонад" и квас. Угощал всех желающих известный алтайский шеф-повар Михаил Хмелинин.

Добавим, что летом 2023 года бочкаревские напитки традиционно "взяли" победу и в региональном конкурсе "Лучший алтайский товар" и подтвердили свое звание "Золотой Бренд Алтая".

И если в крае за звание боролись более 50 компаний, то на российском уровне эксперты оценивали уже сотни производителей и тысячи товаров. Тем ценнее победа алтайской компании в этом "экзамене на качество".

Кстати, в следующем году "Бочкари" отмечают 35-летие. Завод начинался с небольшого производства, а теперь поставляет товар во все регионы России и ежегодно входит в число лучших товаров Алтайского края и страны.

ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"

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