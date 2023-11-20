Напитки алтайских "Бочкарей" вошли в список "100 лучших товаров России" в 2023 году
Продукция компании уже неоднократно попадала в топ-100
20 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KVufR
Сразу несколько напитков алтайского производителя "Бочкари" стали финалистами российского конкурса "100 лучших товаров России" и снова подтвердили высокое качество. Итоги масштабного конкурса качества подвели накануне, 16 ноября.
"Бочкари" предоставили на конкурс:
- газированные напитки "Лимонад", "Тархун" и "Грушевый Аромат";
- безалкогольный коктейль "Мохито Лайм";
- энергетические напитки Target ("Таргет") со вкусами "киви-яблоко" и "кокос-ананас" и ряд других напитков.
Эксперты высоко оценили качество алтайских товаров. Теперь их оценят и посетители международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Продукция "Бочкарей" представлена в павильоне "Дом российской кухни". В день Алтайского края, 19 ноября, гости смогли попробовать минеральную воду "Завьяловская", "Домашний лимонад" и квас. Угощал всех желающих известный алтайский шеф-повар Михаил Хмелинин.
Добавим, что летом 2023 года бочкаревские напитки традиционно "взяли" победу и в региональном конкурсе "Лучший алтайский товар" и подтвердили свое звание "Золотой Бренд Алтая".
И если в крае за звание боролись более 50 компаний, то на российском уровне эксперты оценивали уже сотни производителей и тысячи товаров. Тем ценнее победа алтайской компании в этом "экзамене на качество".
Кстати, в следующем году "Бочкари" отмечают 35-летие. Завод начинался с небольшого производства, а теперь поставляет товар во все регионы России и ежегодно входит в число лучших товаров Алтайского края и страны.
ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"Реклама
10:29:12 20-11-2023
На конкурс явно возится не то что потом продается в магазинах.
10:50:27 20-11-2023
там схема простая - кто экономит на сахаре, тот в топы не попадает... Купите полторашку самого дешевого лимонада, добавьте в него одну-две ст ложки сахара, размешайте, и попробуйте!? сразу получите вкус победителя всех конкурсов...! одни производители берут свою прибыль объёмами дешевой продукции, другие меньшими объёмами, но большой ценой...
11:14:23 20-11-2023
Бочкари уже не те, год назад как импортзаместились так сразу же испортились
13:40:55 20-11-2023
Гадость. Причем все. Химоза.
11:34:48 21-11-2023
Лет 10 назад - Да! И пиво и напитки! А теперь конкурсы по химозе))))