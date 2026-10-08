В напитке с пометкой "0 %" по закону может оставаться до 0,5 % этилового спирта

08 октября 2026, 14:15, ИА Амител

Вино / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев предупредил в беседе с РИА Новости, что безалкогольное вино может повысить уровень этанола в организме и вызвать состояние, схожее с алкогольным опьянением. По его словам, это связано с психосоматическими эффектами, поэтому не стоит садиться за руль после употребления такого вина.

Нарколог также отметил, что в настоящее время безалкогольное вино стало популярным трендом.

"Безалкогольным пивом никого уже не удивишь, а вот безалкогольное вино все-таки раритет. Технология его производства сложнее. Например, в России, насколько мне известно, его практически не делают. Хотя интерес потребителей к нему год от года растет во всем мире. Это безусловно свидетельствует о том, что люди задумываются о своем здоровье и осознают вред влияния алкоголя на организм", – отметил врач.

Эксперт пояснил, что производство безалкогольного вина включает удаление алкоголя из обычного вина, которое содержит 12-15% этанола. Для этого применяются три метода: вакуумная дистилляция, обратный осмос — передовой способ фильтрации воды — или пастеризация. В результате в безалкогольном вине остается около 0,5% спирта. Хотя содержание алкоголя в нем минимально, употребление безалкогольного вина, как и безалкогольного пива, не рекомендуется при вождении автомобиля.

"Во-первых, оно обладает характерным запахом спиртного, из-за которого инспектор ГАИ может решить провести проверку на алкотестере, когда вас остановят. Если вы выпили несколько бокалов подряд, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его. И во-вторых, оно может вызвать эффект психосоматического опьянения", – сказал Сергеев.

Он объяснил, что безалкогольное вино не вызывает токсического опьянения, но мозг, реагируя на знакомый вкус, запах и ритуал, ожидая поступления алкоголя, инициирует нейрохимическую реакцию — выброс дофамина. В результате человек может испытать так называемое психосоматическое опьянение, которое проявляется в изменении поведения. Это может выражаться в активной жестикуляции, повышенной разговорчивости, снижении концентрации внимания и даже нарушении координации движений и речи, характерных для состояния алкогольного опьянения.