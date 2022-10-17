Быстрее, выше, вкуснее. Какие алтайские компании вошли в шорт-лист премии «Народный знак качества»

Первый этап масштабной премии «Народный знак качества» amic.ru и радио Business FM Барнаул в Алтайском крае завершился номинированием более 640 компаний. Организаторы проекта составили шорт-листы в каждой номинации, куда вошли по 10 участников, за которых жители региона подали больше всего заявок. Что это за компании и как будут определять финалистов — рассказываем.

Кто вошёл в шорт-листы?

В премии 25 номинаций: 21 открытая, где победителя выбирают исключительно по количеству полученных голосов, и четыре закрытые, где финалистов будут определять организаторы премии и эксперты.

Итак, сначала открытые. Вот эти 10 компаний, которые набрали больше всего заявок и продолжат борьбу за лидерство в финале (все компании — барнаульские, если не указано иное):

«Медицинская клиника года»



«Астра», «Детское и взрослое здоровье», «Добрый доктор», «Здоровое Поколение», «Малыш», «Мать и дитя», «РЖД-Медицина», «Территория здоровья», «Центр современной медицины» (Белокуриха), River. «Стоматология года»



«Актика by Спектра», «АСЦ Семья», «Кариб-плюс», Краевая стоматологическая поликлиника, «Крокус», «Стоматология доктора Ветчинкиной», «Улыбка», Davinci, Carrolit, Sirius. «Салон красоты года»



«Акула маникюра», «Космея» (Усть-Чарышская Пристань), «НогтиБрови», «Сахар», «Центр европейской косметологии», «Эксперты красоты», Barbieshop, Flora, Look lab, RedBerry. «Ресторан года»



«Бирдок», «Бочкари», «Живые души», «Иероглиф», «Кинза и мята», «Сытый кит», «Центральная кофейня», Damiani, In vino, Spicy No Spicy. «Фастфуд года»



«Гриль №1», «Грильница», «Империя Восходящего Солнца», «За имбирь», «Координаты» (Новоалтайск), «Сморя насуши», «Чебуречная на Мало-Тобольской, 25», «Японский Бох», Angry pizzа, Fish point. «Фитнес-клуб года»



«Адриатика», «Вита спорт», «Гакумон додзё», «Магис Спорт», «Рекорд КФК», «Эланс», Gold Start, Hammer Fit, Probeg22, River. «Автосалон года»



«Автоцентр АНТ», «АлтайЕвроМоторс», «Альбион-Моторс», «Барнаул-Моторс», «Первый номер», «Реал», «Сибирь Авто», «Союз-авто», «Терминал-Моторс» (Бийск), DAna motors. «Автосервис года»



«Альбион-Моторс», «Вианор», «Первый номер», «Подкова», «Реал», «Терминал-Моторс» (Бийск), Avtoformula, Fit service, Makk, Zeus. «Производитель продуктов питания года»



«Алтайские Закрома», Барнаульская халвичная фабрика, «Барнаульский пищевик», «Белый замок» (Заринск), «Бродич», «Выбор Сибири», «Зимаречье», «Логовская сыроварня», «Мясо в тесте», «ПК Сибиряк» (Большепанюшево). «Производитель промышленных товаров года»



«Алтай Витраж», Алтайский завод агрегатов, БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика, «Консиб», «Металл Профиль», «Ротор», «Сибирский металлоцентр» (Новоалтайск), «ТеплоСтандарт», «Терраса» (Бийск), «Фурра Мебель». «Промышленное предприятие года»



АКТО, «Алтайвагон» (Новоалтайск), «Альфапак 22», «Алтайлес», Алтайский завод агрегатов, Барнаульский завод АТИ, Барнаульский завод механических прессов, «Восточная вершина», «Консиб», «Тонар». «Стройка и ремонт года»



«Востокбурвод», «Глобалтек», «Деруфа», «Дюйм», «Знак», «Крыша» (Павловск), «Леруа Мерлен», «Энергия» (Рубцовск), Pietra decor, производственная компания автоматических ворот Zaiger. «Застройщик года»



«2 Этажа», «Адалин-Строй», «Алгоритм», «Горем-3» (Новоалтайск), «Жилищная инициатива», «Иск Авангард», «Регионстрой», «Селф», «Союз», «Строительная перспектива». «Торговая сеть года»



«Автомотив», «Азалия», «Аникс», «Красное&Белое», «Мария-РА», «Новэкс», «Светофор», «Трофей», «Ярче», «Dиксис». «Торгово-развлекательный центр года»



Гипермаркет «Алтай», «Европа», «Москва», «Огни», «Пионер», «Радуга» (Рубцовск), «Сити-центр, Arena, Galaxy, Ultra. «Курорт / санаторий года»



«Аврора» (Белокуриха), «Алтай-West» (Белокуриха), «Алтайский замок» (Белокуриха), «Барнаульский», «Курорт Белокуриха» (Белокуриха), «Обские плёсы», «Россия», (Белокуриха), «Санаторий Центросоюза РФ» (Белокуриха), «Сосновый бор» (Зудилово), «Эдем» (Белокуриха). «Турфирма года»



«100 дорог», «Ангел Тур», «Вокруг Света», «География», «Джейн-Тур», «Команда Экс Про», «Кочевник-тур», «Охота», Ganeman Travel, YETI. «Университет года»



Алтайский государственный университет, аграрный университет, институт культуры, медицинский университет, педагогический университет, технический университет, промышленно-экономический колледж, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, «Синергия», финансовый университет при Правительстве РФ. «Образовательный центр года»



Консалтинговая компания 3t consulting, консультативно-языковой центр «Акцент» (Новоалтайск), центр развития и помощи в обучении «Амелия», языковой лагерь «ИМКА Прайм», автошкола «Лидер», «Логопед-центр», Школа скорочтения и ментальной арифметики «Маленький Оксфорд», школа иностранных языков AaPPLE, учебный центр парикмахерского искусства Beauty Point, языковая студия Lemon. «Телекоммуникационная компания года»



2ГИС, «Билайн», «Милеком», «Мегафон», «Ключевые решения», «МТС», «Ростелеком», «Эр-телеком холдинг/Дом.ру», Cortel, Tele2.

Премию «Народная любовь» получит компания, набравшая в рамках проекта больше всего голосов.

Кроме того, есть ещё четыре закрытые номинации. «Newsmaker года» будет выбирать редакция amic.ru, «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года» — радио Business FM Барнаул совместно с экспертным советом. «Рекламодателя года» назовёт Медиагруппа FM-Продакшн.

В рамках первого этапа премии поступило 7,4 тыс. заявок на 641 компанию.

Как теперь будут выбирать победителей?

Всё просто. Заходите на сайт народныйзнаккачества.рф, выбираете интересующую номинацию (а лучше все и каждую) и в ней голосуете за одну из 10 компаний (в одной номинации можно проголосовать лишь один раз).

Голосовать можно с понедельника, 17 октября, по 23:59 воскресенья, 6 ноября. Итоги будут известны к 11 ноября. Победит тот, кто наберёт больше ваших голосов. Так что именно от вас зависит, кто получит звание самой народной компании.

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Что получат победители?

Народный выбор — пожалуй, лучшая реклама. Да ещё и бесплатная. Компании-победители будут ещё долго рассказывать о своём успехе. И показывать: каждый победитель получит фирменную статуэтку, о нём напишут на сайте аmic.ru и расскажут в эфире радио Business FM. А также компания-победитель вправе использовать логотип проекта в своих маркетинговых, рекламных и других целях, связанных с продвижением продукта/услуги на потребительском рынке, при условии полного соответствия всех технических характеристик логотипа (ТМ, цвет, шрифт и др.). Участвуйте, приводите новых клиентов и становитесь ещё более популярными благодаря «Народному знаку качества».

Крутые партнёры крутой премии

«Альбион-Моторс» — официальный партнёр проекта. Первый официальный дилерский центр EXEED в Алтайском крае. Автосалон, для которого уверенность и комфорт — не просто слова, а главный приоритет. Расположен в Барнауле, на проспекте Калинина, 15е. Тел. 50-22-50.

Velaner — официальный партнёр проекта. Это бутик мужской одежды: всё от строгой классики до спорт-шика и только проверенные бренды. Velaner — стиль для особенного повода и на каждый день.

«АлтайНефтеРесурс» — официальный партнёр проекта. Это надёжный поставщик ГСМ. Работает стабильно, в срок и в любых объёмах. Оптом и в розницу с возможностью бесплатного хранения. За всеми подробностями звоните: 63-62-94.

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