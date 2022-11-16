Зажигать новые звезды. Как прошла первая в истории Барнаула церемония премии «Народный знак качества»

В светскую жизнь Алтайского края (да, такая тоже есть) громко ворвался новый ивент — 16 ноября в Барнауле состоялась церемония награждения премии «Народный знак качества». Награды получили 23 компании, которые из сотен других выбрали жители региона. Это и заводы с многолетней историей, и только начинающие бизнесмены. Рассказываем, как это было.

А было круто. На несколько часов алтайский театр драмы превратился в главную новую бизнес-тусовку года. Арт-инсталляции от организаторов и партнёров премии, закрытый показ спектакля «Болеро» Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай», показ мод от стильного магазина мужской одежды Velaner, китайская чайная церемония от «Альбион Моторс», живая музыка, подарки, фуршет и кое-чего ещё рекой.

Гостями церемонии, помимо виновников торжества — финалистов, стали крутые алтайские бизнесмены, представители краевого правительства, депутаты. Говорят, было круто.

«Идея шикарная, люди должны знать своих героев. Премия ко многому обязывает, а те, кто не стал победителем, всё равно включаются в соревновательный процесс. Любое соревнование — тем более в среде предпринимательства — это очень здорово, потому что приводит к новым вершинам не только с точки зрения качества, но и расширения сервиса. Пределов совершенству нет, и подобные мероприятия стимулируют движение вверх», — считает депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, глава комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго добавляет: такое мероприятие — один из поводов отвлечься от работы, пообщаться с разными предпринимателями и, конечно, похвалить тех, кто снискал народную любовь. Особенно ценна медийная поддержка компаний, почеркнул он.

Такой и была задумана главная цель премии — поддержать алтайский бизнес. И бизнес это оценил.

«Это очень здорово, что премия проводится именно сейчас, когда бизнесу нелегко. И всем сейчас нужна поддержка, в том числе и со стороны народа. Это настоящее признание клиентов и покупателей», — уверена генеральный директор «Альбион-Моторс» (официального дилера EXEED) в Алтайском крае Елена Марисина.

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И, кстати, заслуженные лавры в этот день получали не только крупные и известные компании, но и небольшие. Отличный тому пример — строительная компания «2 Этажа» (занимается малоэтажным строительством), которая в честной борьбе обошла застройщиков-мастодонтов. За что, кстати, поблагодарил её руководитель Андрей Берг:

«Спасибо всем, кто голосовал, и организаторам, что дали возможность участвовать наравне с большими застройщиками».

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Но рады премии и крупные компании. В их числе руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов. Завод победил в номинации «Промышленное предприятие года».

«Думаю, что такая премия будет хорошей традицией. „Народный знак качества“ — оценка Барнаула нашего труда», — отметил Сергей Ферапонтов.

А генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение» (победитель в номинации «Медицинская клиника года») Владимир Николаев подчеркнул, что получение премии — это не просто победа, это огромная ответственность. И стимул становиться ещё лучше.

«Такие конкурсы зажигают новые звёздочки, а маститым даёт повод развиваться. Конкуренция, когда голосует именно клиент, самая важная», — сказал Николаев.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А ещё эта премия про любовь. Про любовь жителей Барнаула к самым надёжным, самым качественным компаниям, ведь победителей выбирали именно люди, уверена один из организаторов премии, главный редактор портала amic.ru Елена Пацар.

«Наш бизнес давно нуждался в народной оценке, потому что премия — это возможность не только заявить о своей компании, это прекрасный шанс забрать сердце потребителя навсегда. А мы в этом им помогаем», — отметила она.

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Лидерами в своих номинациях (кроме уже упомянутых) стали магазин стройматериалов «Знак», магазин низких цен «Светофор» и производитель продуктов питания «Алтайские Закрома», фитнес-клуб «Магис Спорт» и салон красоты «Центр европейской косметологии», стоматология «Кариб-плюс», ресторан Damiani, автосервис Avtoformula, ТРЦ Galaxy, образовательный центр AaPPLE и другие. Эти компании получат право использовать логотип проекта в своих маркетинговых, рекламных и других целях, связанных с продвижением. Вот такая бесплатная, народная реклама.

Напомним, партнёрами проекта выступили «Росводоканал Барнаул», ТМ «Алом» от БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика, Группа компаний «Алгоритм», «Дом.ру Бизнес», ТМ «Сибирский продукт» производственной компании «Дар Алтая», «Альбион-Моторс», Velaner, «АлтайНефтеРесурс», «Металл Профиль». И генеральный партнёр проекта — магазины низких цен «Светофор».