Как прошло награждение победителей «Народного знака качества». Фоторепортаж

Только что в Барнауле завершилось грандиозное мероприятие — церемония награждения премии «Народный знак качества». В алтайском театре Драмы собрались десятки топ-менеджеров компаний, представители бизнес-сообществ, депутаты, чиновники из профильных министерств и управлений. И, конечно, победители. Это строительная компания «2 Этажа» и магазин стройматериалов «Знак», магазин низких цен «Светофор» и производитель продуктов питания «Алтайские Закрома», фитнес-клуб «Магис Спорт» и салон красоты «Центр европейской косметологии», клиника «Здоровое Поколение» и стоматология «Кариб-плюс», а также ресторан Damiani, автосервис Avtoformula, ТРЦ Galaxy, образовательный центр AaPPLE и другие. Как прошло награждение, смотрите в фоторепортаже amic.ru.