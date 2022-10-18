Самый лучший начальник. В Алтайском крае выбирают работодателя года

В Алтайском крае стартовал второй этап масштабной премии портала amic.ru и радио Business FM Барнаул «Народный знак качества». Победителей будут выбирать жители региона. Кроме нескольких особых номинаций. В том числе и «Работодателя года». Причём заявки на получение этого звания ещё принимают.

Кто может претендовать на звание «Лучший работодатель года»?

Любая алтайская компания, представляющая сегмент среднего и малого бизнеса. В ней должно официально работать не более 250 человек.

Как стать претендентом?

Легко и просто. Жмите на эту ссылку. Там надо заполнить анкету. В числе вопросов, например, какие корпоративные мероприятия вы проводите для сотрудников, оказываете ли материальную помощь и организовали ли экологичное потребление на своём предприятии. Эти и другие пункты анкеты показывают, насколько развито в вашей компании HR-направление.

Если вам важно формировать свой бренд условиями труда, если вы хотите не просто удержать сотрудников, но и повышать их вовлечённость и заинтересованность в работе, вы имеете все шансы на победу.

Как определят победителя?

Повторимся, победителей почти во всех номинациях премии «Народный знак качества» будут определять жители региона. Проголосовать за любимый ресторан и фастфуд, проверенную стоматологию и медклинику, надёжный автосалон и автосервис, а также за лучшую строительную компанию и родной вуз можно тут. Суть премии как раз в том, чтобы выбрать по-настоящему народные компании.

А вот «Лучшего работодателя года» выбирает экспертный совет, в составе которого начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, директор консультационного кадрового агентства «Жираф» Жанна Крамарева, руководитель службы персонала Leroy Merlin Дарья Запорожец, директор по персоналу «Новекса» Дарья Бакланова и эксперт радио Business FM Барнаул Татьяна Кириленко.

Имена всех победителей станут известны в середине ноября. Шорт-листы из 10 компаний в каждой номинации смотрите тут. Не пропустите главные «выборы» года.

Крутые партнёры крутой премии

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