Стало известно, какие компании Алтайского края получат премию «Народный знак качества»

7 ноября в Алтайском крае завершилось масштабное народное голосование за лучшие компании. Жители выбрали любимый ресторан, проверенного производителя продуктов питания, «качовый» спорт-клуб — в общем, тех, услугами и товарами которых с удовольствием пользуются и всем бы посоветовали. В этом и есть суть премии «Народный знак качества» — составить по-настоящему народный рейтинг. Так мы, организаторы проекта — amic.ru и радио Business FM Барнаул, — и сделали.

В премии было 25 номинаций: 21 открытая, где победителями стали участники, набравшие наибольшее число голосов, и четыре закрытые, где финалистов будут определять организаторы премии и эксперты (их имена назовём на торжественной церемонии награждения). Участие в голосовании приняло более 74 тыс. человек.

Имена победителей открытых номинаций. Тех, кого выбрали именно вы:

«Застройщик года» — «2 Этажа» «Стройка и ремонт года» — «Знак» «Торговая сеть года» — «Светофор» «Автосервис года» — Avtoformula «Спортивный клуб года» — «Магис Спорт» «Ресторан года» — Damiani «Медицинская клиника года» — «Здоровое Поколение» «Стоматология года» — «Кариб-плюс» «Салон красоты года» — «Центр европейской косметологии» «Производитель продуктов питания года» — «Алтайские Закрома» «Производитель промышленных товаров года» — «Металл Профиль» «Промышленное предприятие года» — Барнаульский завод механических прессов «Турфирма года» — YETI «Торгово-развлекательный центр года» — Galaxy «Курорт / санаторий года» — «Сосновый бор» «Университет года» — Алтайский государственный медицинский университет «Образовательный центр года» — AaPPLE «Телекоммуникационная компания года» — «Эр-телеком холдинг/Дом.ру»



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А что с остальными номинациями?

Организаторы премии при подведении итогов столкнулись со сторонней накруткой голосов в ряде номинаций, произошедшей в последние дни голосования. Напомним, это запрещено правилами премии (п. 5.2 Положения конкурса):

«В случае обнаружения использования инструментов по накрутке голосов и их фальсификации, организаторы вправе снять накрученные голоса до того количества, которое было на момент до начала подозрительной активности. Также компания может быть исключена из конкурса по решению организатора».

А также п. 7 Положения:

«Организатор может на своё единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить настоящие правила или временно прекратить проведение премии, сообщив об этом на сайте».



Накрутки не позволяют достоверно и честно определить победителя в номинациях «Автосалон года» и «Фастфуд года». Поэтому было принято решение вообще исключить их из конкурса. Редакция сайта аmic.ru и радиостанция Business FM приносят извинения всем заинтересованным лицам и напоминают, что мы — за честные голоса в премии «Народный знак качества».

Но это не все финалисты. На церемонии награждения мы объявим, кто забирает премию «Народная любовь». Это будет компания, набравшая в рамках проекта больше всего голосов. «Newsmaker года» выберет редакция amic.ru, «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года» — радио Business FM Барнаул совместно с экспертным советом. «Рекламодателя года» назовёт Медиагруппа FM-Продакшн. И всё это тоже на церемонии.

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Когда будет награждение и что получат победители?

Торжественная церемония награждения пройдёт 16 ноября в алтайском театре драмы. На мероприятие будут приглашены все финалисты, партнёры премии, а также представители власти и бизнеса региона.

Каждый победитель получит фирменную статуэтку, о нём напишут на сайте аmic.ru и расскажут в эфире радио Business FM. Компания-победитель вправе использовать логотип проекта в своих маркетинговых, рекламных и других целях, связанных с продвижением продукта/услуги на потребительском рынке, при условии полного соответствия всех технических характеристик логотипа (ТМ, цвет, шрифт и др.). Но лучшая реклама (ещё и бесплатная) — народный выбор, то, что вас выбрали реальные люди.

Напомним, премия «Народный знак качества» стартовала 5 сентября 2022 года. В ней было два этапа. Сначала жители региона номинировали любимые компании: мы получили свыше 7,4 тыс. заявок более чем на 600 организаций. Затем мы составили в каждой номинации топ-10 компаний — тех, кого больше всех номинировали. А с 17 октября по 6 ноября включительно любой желающий мог проголосовать за одного участника в каждом блоке. И это сделало ещё больше людей — в рамках второго этапа было получено свыше 74 тыс. голосов. Активнее всего выбирали в номинациях «Торговая сеть» и «Турфирма», здесь более 6,8 тыс. и 5,2 тыс. голосов соответственно. Также серьёзная борьба шла за звания «Университет года», «Ресторан года» и «Автосервис года».



И опять же на основании принципа большинства голосов мы определили победителей в каждой номинации (кроме тех, что выбирает экспертный совет).