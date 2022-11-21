Такой молодой, а уже лучший. Как выбирали победителя в номинации «Мой бизнес» премии «Народный знак качества»

Бренд товаров для животных «Сибирский хвост» родился только в конце 2019 года. И уже в ноябре 2022-го компания стала одним из победителей премии «Народный знак качества» в номинации «Мой бизнес», как раз созданной для начинающих предпринимателей. Таким образом учредители премии, портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул решили обратить внимание жителей Алтайского края и бизнес-сообщества на молодые яркие компании.

Немного о победителе

Первые товары глава компании «Сибирский хвост» Дмитрий Павлов делал для своего питомца, пса по кличке Банан, позже сделать что-то такое же крутое для своих животных попросили друзья, а дальше эта деятельность выросла в полноценный бизнес. Сначала Дмитрий со своей супругой изготавливали только лежанки для животных. Пилили и лакировали прямо в квартире. Потом в ассортимент добавили миски и диваны для собак и кошек. Сейчас у компании уже два производственных цеха с современным оборудованием, мастера и интернет-маркетологи (в команде 17 человек), есть оптовые поставки, активно развивается розница. За неполные три года «Сибирский хвост» осуществил уже более 2,7 тыс. отгрузок, которые отправили, помимо России, ещё в девять стран мира.

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Как кот блогер помог в продвижении

«Друг попросил сделать лежанку для собаки. Я сомневался, но подумал, почему бы нет. Сделал лежанку, она мне понравилась, и выставил её в соцсети. Людям понравились наши товары даже без особого продвижения. А потом на нас вышел аккаунт кота, попросили лежанку по бартеру. Но прямо перед отправкой мне пишут хозяева, что котик заболел, и в ближайшее время они не смогут выполнить условия договорённостей. Я решил отправить подарок коту с пожеланиями выздоровления. И, видимо, это произвело на них впечатление. Они написали добрый тёплый пост о нашем бренде и так у нас появились первые органические подписчики», — вспоминает Дмитрий.

Своим главным конкурентным преимуществом Дмитрий считает то, что все товары производятся в соответствии с рекомендациями ветеринаров и заводчиков. В планах у Павлова открыть свой приют для животных с развивающим центром и ветеринарной клиникой. А главной целью проекта считает популяризацию заботы и ответственного отношения к животным.

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Как выбирали победителя

Как рассказал Антон Слободчиков, директор фонда «Мой бизнес» и член экспертной комиссии номинации, новичкам сложно соперничать с крупными конкурентами, которых жители региона знают уже не один десяток лет. А потому для них сделали специальную номинацию.

«И пусть в ней было не так много участников, всё-таки новая история, но все они были с интересными кейсами. Если в других номинациях уже маститые компании соревновались, то здесь участники не на слуху. И такое народное голосование объявить было бы проблематично. Поэтому мы решили, что выбирать победителя будет экспертный совет, чтобы дать возможность молодым заявить о себе», — рассказал он.

Почти во всех номинациях подавать компании мог кто угодно, но в «Мой бизнес» — только сами предприниматели. Участникам необходимо было отправить видеовизитку, презентацию своего бизнеса, где они рассказывали, как всё начиналось и чего достигли.

Начальник управления по предпринимательству Александр Евстигнеев, Дмитрий Павлов и Антон Слободчиков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Основатель сети кофеен Coffee Bull, а также член экспертной комиссии номинации Владислав Быков рассказал о критериях оценки кандидатов.

«Главное условие — быть начинающим предпринимателем. Это больше даже ремесленные проекты были, но у которых было: первое — это хорошая упаковка, мы оценивали в целом бренд, второе — это идея, то есть насколько она актуальна на рынке сейчас, и третье — это тиражируемость самого проекта», — отметил Владислав Быков.

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По словам Быкова, компания «Сибирский хвост» заняла первое место, так как выделялась на фоне конкурентов более серьёзным подходом к формированию бренда. Помимо продаж через сайт, они уже вышли на маркетплейсы, поставляют товары за пределы нашей страны. За столь короткий срок существования бренд «Сибирский хвост» стал достаточно узнаваем.

Напомним, в премии «Народный знак качества» было 25 номинаций, 20 победителей определили жители региона с помощью голосования, ещё одно по максимальному количеству голосов среди всех, а в четырёх номинациях лучших выбирала экспертная комиссия. Всего в премии были заявлены более 600 компаний, за них проголосовало более 74 тысяч человек.