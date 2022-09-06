Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

5 сентября в Алтайском крае стартовал масштабный проект — премия «Народный знак качества 2022». В нём жители региона выбирают лучшие компании. Рассказываем, что это за выборы такие, как стать номинантом и как проголосовать.

«Народный знак качества 2022» — это что за премия?

Это премия, которую учредили портал amic.ru и радиостанция Business FM. Суть проекта народныйзнаккачества.рф — выбрать по-настоящему народные компании. Мы — покупатели и потребители — всегда готовы поругать магазин или организацию за плохой товар и некачественную услугу. Но ведь хвалить тоже надо. Мы это сделаем громко и с размахом. И только для тех, кто заслужил любовь жителей региона.

Кого мы будем выбирать?

У нас 25 номинаций по 10 направлениям:

HoReCa («Ресторан года» и «Фастфуд года»);

«Авто» («Автосервис года» и «Автосалон года»);

«Отдых и ТРЦ» («Торговая сеть года», «Турфирма года» и «Торгово-развлекательный центр года»);

«Производители» («Промышленное предприятие года», «Производитель промышленных товаров года» и «Производитель продуктов питания года»);

«Красота и здоровье» («Салон красоты года», «Фитнес-клуб года», «Стоматология года», «Медицинская клиника года», «Курорт / санаторий года»);

«Образование» («Университет года» и «Образовательный центр года»);

«Строительство» («Застройщик года», «Стройка и ремонт года»);

«Связь» («Телекоммуникационная компания года»);

«Специальные номинации» («Newsmaker года», «Народная любовь», «Рекламодатель года»);

«Номинации Business FM» («Мой бизнес года», «Лучший работодатель года»).

В каждой номинации будет только один победитель.

Как мы решаем, какие компании попадают в номинации?

Это решаем не мы, а вы. Каждый житель региона может выдвинуть любую компанию (разумеется, она должна работать на территории Алтайского края). И заявить её в номинации. Это можно сделать по ссылке. Всё просто: выбираете направление, пишете город и название компании. И всё — заявка готова. Только помните, одна номинация — одна компания.

Номинировать компании можно до 9 октября.

Номинировали. Что дальше?

А дальше мы сформируем шорт-лист из 10 компаний в каждой из номинаций. В него попадут те, по кому подали больше всего заявок.

И с 17 октября запустим голосование, которое определит финалистов. Выбирать самого достойного из каждой десятки тоже будете именно вы. Для этого мы заведём на сайте народныйзнаккачества.рф дополнительную форму для голосования.

Итоги подведём к середине ноября.

А что получит победитель?

Финалисты получат статуэтку и комплект наклеек «Знак качества», диплом победителя премии. Главное во всём этом — статус по настоящему народной компании. Это лучшая реклама на годы вперёд. Статуэтку и диплом компании смогут разместить у себя в офисе, а наклейки — на двери, витрины, да хоть куда. Всё это можно (и даже нужно) указать на своём сайте и в соцсетях.

И что, уже есть номинанты?

Ещё как. За сутки после старта проекта мы получили более 300 заявок в 21 номинации. Заявлено 126 компаний из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Заринска и даже Томска (да-да, кажется, мы вышли за пределы региона, но по правилам участвуют компании только из Алтайского края). Вот, кстати, тройка самых популярных номинаций по итогам первого дня премии: «Фитнес-клуб года» (50 заявок), «Стоматология года» (43 заявки), «Ресторан года» (41 заявка).

Остались вопросы? Вам сюда: народныйзнаккачества.рф.

Надумали проголосовать? Вам сюда.

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