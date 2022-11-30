Тесный контакт. Как алтайскому застройщику удалось обойти серьёзных конкурентов в борьбе за народную любовь

Строительный бизнес в Алтайском крае растёт и развивается. На рынке есть и опытные, маститые застройщики и молодые и перспективные. И многие из них боролись за звание «Застройщик года» в премии «Народный знак качества 2022». Победили как раз молодые и перспективные — компания «2 этажа». Застройщик получил более 700 голосов, обойдя ближайшего конкурента на сотню голосов.

Что известно о победителе?

Впрочем, «2 этажа» тоже уже с немалым, семилетним опытом. Компания специализируется на малоэтажном строительстве в Барнауле и пригороде как по индивидуальным заказам, так и по типовым проектам.

«На рынке частного домостроения не хватает качественных проектов. Мы поняли, что можем делать лучше, и с каждым годом совершенствовали свою работу. Очень приятно, что наши труды высоко ценят не только наши клиенты, но и те, кто с нами ещё не работал. Мы очень рады, что победили», — рассказал один из руководителей компании — Андрей Берг.

Руководители компании «2 этажа» Андрей Берг и Валентин Бондаренко / Фото: amic.ru

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Что делать, чтобы стать лучшим?

Призывать поддержать свою компанию правилами конкурса было не запрещено. Поэтому «2 этажа», как и другие участники, размещали информацию о премии в соцсетях компании, что тоже отразилось на итогах голосования, говорит Андрей Берг. Но главное — близость к клиенту.

«Наша победа — это показатель того, что люди нам доверяют. Частное домостроение — это более индивидуальное и тесное взаимодействие застройщика и клиента. К тому же частный дом — он гораздо ближе к человеку, вызывает больший отклик, нежели многоквартирный. Думаю, поэтому за нас больше голосовали. Плюс, конечно, нас уже достаточно хорошо знают в Барнауле», — подчеркнул Андрей Берг.

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Напомним, премия «Народный знак качества 2022» — это проект портала amic.ru и радио Business FM Барнаул. В ней было 23 номинации, 18 победителей определили жители региона с помощью голосования, ещё одно — по максимальному количеству голосов среди всех, а в четырёх номинациях лучших выбирала экспертная комиссия. Всего в премии были заявлены более 600 компаний, за них проголосовало свыше 74 тысяч человек. Кроме лучшего застройщика этого года жители региона определили лучшие медицинскую клинику, салон красоты, производителя продуктов питания, вуз и другие самые народные компании.