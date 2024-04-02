Народная артистка России Татьяна Конюхова умерла на 93 году жизни

Актриса, известная по ролям в "Женитьбе Бальзаминова" и "Разные судьбы", скончалась после продолжительной болезни

02 апреля 2024, 22:23, ИА Амител

Татьяна Конюхова / Фото: ТАСС

Народная артистка России актриса Татьяна Конюхова умерла на 93 году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Конюхова скончалась 2 апреля после продолжительной болезни. Причина не указывается.

"В памяти зрителей, коллег, поклонников Татьяна Георгиевна Конюхова навсегда останется яркой, талантливой, любимой актрисой, дарящей радость и свет!" — заявили в пресс-службе

Конюхова родилась 12 ноября 1931 года. Окончила Всесоюзный государственный институт театрального искусства. Народная артистка России, кавалер Ордена Почета.

Зрителям она запомнилась по множеству ролей в театре и кино: Ганны ("Майская ночь или утопленница"), Кати Головань ("Доброе утро"), Сони ("Разные судьбы"), Терезии Симак ("Над Тиссой"), Дашки ("Олеко Дундич"), Химки ("Женитьба Бальзаминова"), Валентины ("Ссуда на брак") и других. В последний раз Конюхова снималась в кино в 2011 году. Тогда она исполнила роль Вероники Витольдовны в сериале "Хранимые судьбой".