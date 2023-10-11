Народная любовь. За что барнаульцы выдвинули автосалон "Дана Моторс" на премию

Рассказываем о работе барнаульской компании и о том, как за нее отдать свой голос

11 октября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K74gj

Автосалон "Дана Моторс" / Фото предоставлено компанией

Стать народным любимчиком, которого выбирают, за которого голосуют, куда приходят и кого советуют близким, ­– мечта любой алтайской компании с тех пор, как информационный портал amic.ru* совместно с радиостанцией Business FM* Барнаул создали премию "Народный знак качества". Оно и понятно, так компании могут оценить результат своей деятельности, получить обратную связь от клиентов. И здорово, если в ответ звучат лишь слова признания и благодарности. Например, барнаульский автосалон "Дана Моторс" участвует в премии уже второй раз подряд. Как и в прошлом году, жители края выдвигают компанию в номинацию "Автосалон года", а значит, львиная доля довольных клиентов у "Дана Моторс" уже есть, и неспроста.

Забота и безопасность

Чем барнаульцам полюбился автосалон "Дана Моторс"? Да хотя бы тем, что компания с большим вниманием и заботой относится к своим клиентам. Причем как к покупателям, так и продавцам авто.

Опытные менеджеры, грамотные юристы, автотехники – все как один трудятся, чтобы обезопасить клиента от подводных камней, которые могут встретиться на пути совершения сделки.

Машины в залоге, нетоварного вида, с непогашенным автокредитом в "Дана Моторс" не примут. Компания тщательно, но вместе с тем быстро и оперативно проверяет документы, осматривает авто, и если уж оно появляется на продаже в салоне, значит машина "чиста". Можно быть уверенным.

"Нам приходилось отказывать и не ставить машину на продажу. Потому что проверяем, а она в залоге, просим документы, что залог закрыт, а нам говорят, что хотят его погасить частью денег с продажи. А, тогда извините, нет. Человек же у нас купил, если что, он к нам и придет. Поэтому мы заинтересованы в качестве и безопасности сделок", ­– говорит основатель автоцентра "Дана Моторс" Денис Дисенов.

Автосалон "Дана Моторс" / Фото: предоставлено компанией

В ногу со временем

Сегодня автосалон "Дана Моторс" предлагает клиентам большой выбор новых автомобилей и авто с пробегом как в наличии, так и под заказ из любой точки мира.

В ассортименте компании есть и проверенные временем любимчики: Toyota*, Nissan*, которых на отечественном рынке стало гораздо меньше, и новинки китайского автопрома, стремительно набирающие обороты.

"Мы не можем сравнивать тех "китайцев", которые были 10 лет назад и сейчас. Китайский автопром шагнул вверх, на удивление всем. Он подтянулся: по дизайну и по качеству", – рассказывает Денис Дисенов.

Он отмечает, что китайские автомобили покоряют сердца новых владельцев, несмотря на то, что некоторые до сих пор скептически к ним настроены. Да, непривычно, неизвестно, но рынок поменялся и надо адаптироваться, идти в ногу со временем. Тем более что машины зарекомендовали себя с хорошей стороны.

"Мы разговаривали с людьми, спрашивали у клиентов, которые их покупали, как автомобили себя ведут, эксплуатируются. Все нормально. Вопросов нет. Все ездят, знакомые предлагали уже друзьям и т.д. Самое главное – начинка автомобиля. Они нашпигованы так, что иной раз в таких брендах, как Range Rover*, такого нет", – делится основатель "Дана Моторс".

Купить авто здесь можно и в кредит, и по системе Trade-in*.

Автосалон "Дана Моторс" предлагает клиентам:

широкие и гибкие возможности получения автокредита;

индивидуальный подход в выборе программы кредитования;

помощь в получении кредита.

Автосалон работает со всеми банками*, которые выдают автокредит. Компания с ними сотрудничает и имеет гибкую систему предложений.

При необходимости сотрудники "Дана Моторс" даже ведут переговоры с банком, чтобы подобрать комфортные условия для своих клиентов.

"У нас все индивидуально, а не так, что посадили вас и все, берите", ­– продолжает Денис Дисенов.Если и вы в числе довольных клиентов "Дана Моторс" и хотите поддержать любимую компанию в премии "Народный знак качества" в 2023 году, то выдвигайте ее в номинации "Автосалон Года" на сайте народныйзнакачества.рф. А если еще не были, то обязательно приходите в салон и выбирайте качественное и надежное авто.

Автосалон "Дана Моторс" (ИП Дисенов Денис Павлович)

ТВК "Гранд Арена"

Барнаул, ул. ​ Павловский тракт, 180 ,​ 1 этаж; левое крыло

Сайт

*Аmic.ru ("Амик.ру"); Business FM ("Бизнес ФМ"); Toyota ("Тойота"); Nissan ("Ниссан"); Range Rover ("Рендж Ровер"); Trade-In ("Трейд-Ин").

* Банки-партнеры: ООО "Драйв Клинк Банк", ПАО Банк ВТБ, Банк "Открытие".

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