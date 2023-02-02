Народная программа ЕР расширена на новые регионы России

Координировать раздел народной программы "Развитие новых регионов" будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова

02 февраля 2023, 16:11, ИА Амител

"Единая Россия" представила изменения в народную программу: в документе теперь официально закреплён раздел "Развитие новых регионов". Как сообщает сайт "Единой России", изменения представили на заседании программной комиссии, которое провёл председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что несмотря ни на какие сложности, программа партии в первую очередь должна учитывать интересы граждан страны.

"Мы видим, в каких сложных условиях идёт финансирование социальных обязательств, как непросто обеспечить нужный объём инвестиций для развития экономики. Для "Единой России" всё это остаётся важнейшим приоритетом", – подчеркнул Медведев.

Он сообщил, что "Единая Россия" в 2022 году распространила действие народной программы на новые регионы.

"При подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Они требуют абсолютно индивидуального подхода. Самое главное – чтобы все российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны", – сказал Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак отметил: раздел "Развитие новых регионов" – самое значительное и важное обновление народной программы.

"Его положения предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом", – пояснил Турчак.

Он добавил, что в новую редакцию документа войдёт предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. Планируется проведение инвентаризации всех учреждений. А в бюджете 2024-2026 годов будут предусмотрены средства на их капремонт.

Кроме того, по словам Андрея Турчака, нужно провести модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах.

"Предлагаем принять и программу импортозамещения в здравоохранении: медицинского оборудования, лекарств и отечественных субстанций", – сказал Турчак.

Будет разработана и программа по внедрению телемедицинских технологий в первичное звено здравоохранения. А также расширены меры господдержки социального предпринимательства.

Турчак предложил включить в народную программу положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах, а ещё позволить регионам использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту. Планируется и создание раздела по развитию туристической инфраструктуры. "Мы увидели большой запрос граждан на повышение качества отечественного турпродукта", – сказал секретарь Генсовета.

Координировать раздел народной программы "Развитие новых регионов" будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

"Ещё одно направление – восстановление инфраструктуры и экономики. Мы часто бываем в новых регионах, видим, как восстанавливается Мариуполь. И такие задачи нужно зафиксировать в народной программе – восстановление жилищного фонда, социальных объектов. Обеспечение льготных цен на энергоресурсы на период восстановления, поддержка предпринимательства, сельского хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры, сохранение природных ресурсов", – отметила Кузнецова.

Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы "Единой России" за 2022 год в докладе для президента, отметив, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на прошлый год. "Народная программа – это не предвыборный манифест, это работающая программа. И она должна быть актуальной", – заключил он.

Что такое Народная программа "Единой России"

Это программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму. Она включает 294 положения. Их реализация предусматривается с 2021 по 2025 год. Участие в формировании программы приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.

Как программа реализуется в Алтайском крае?

Согласно поставленным задачам, отметила заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Наталья Кувшинова.

По её словам, наиболее заметных результатов удалось достичь в обновлении домов культуры и капитальном ремонте школ.

"В 2022 году нам удалось обновить в два раза больше домов культуры по сравнению с предыдущими годами. Их было 23: в 7 проходил текущий ремонт, в 16 обновлялась материально-техническая база на общую сумму 45 млн рублей. Огромную сумму – почти 2 млрд рублей – Алтайский край получил на капремонт 43 школ в 2022-2023 годах. Это самый большой показатель в стране", – сказала Кувшинова.

Кроме того, в 2022 году в крае завершился капремонт первых 33 школ. По словам Кувшиновой, депутаты "Единой России" контролировали ремонт социальных объектов и выстроили системное взаимодействие с представителями общественности на местах, чтобы повысить эффективность контроля.