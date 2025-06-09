Народный повар Емельяненко приедет на Алтай "на деревню к бабушке"
Он примет участие в гастрономическом фестивале "АХ! Фест – 2025"
09 июня 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYt6bJ
5 июля 2025 года Алтайский край снова станет главной гастрономической площадкой – в регионе уже в восьмой раз пройдет фестиваль "АХ! Фест". Особым гостем станет народный повар, телеведущий и кулинарный просветитель Василий Емельяненко. Вместе с остальными гостями он отправится "За рецептами на деревню к бабушке" – так называется главная тема мероприятия в этом году.
Что интересного будет на фестивале?
Здесь интересно все. В этом году организаторы сделали акцент на возвращении к истокам, вкусам детства и родным ароматам, которые всегда остаются в сердце.
Василий Емельяненко и команда лучших шефов со всей России вернут гостей в прошлое: приготовят блюда, вдохновленные рецептами из бабушкиных тетрадок, но с новым "прочтением". Фестиваль станет площадкой для уникального гастрономического путешествия.
Гости попробуют крошево на белом квасе, котлеты от бабушки с бочковым огурчиком и мягкой булкой, яблочный суп со свининой и многое другое. Каждое блюдо, приготовленное на фестивальной кухне, будет не только олицетворять любовь к традициям, но и раскрывать дух Алтая – его культуру, природную щедрость и глубокую связь с предками. Это будут блюда с душой и характером.
Кроме гастрономических изысков гости фестиваля смогут:
- поучаствовать в мастер-классах от шеф-поваров;
- сразиться в кулинарном батле;
- купить изделия ручной работы на ярмарке ремесленников;
- поучиться играть на народных инструментах;
- поводить хороводы, поиграть в "ручеек", "платочек" и другие русские игры;
- да и просто весело провести время под музыку народных и современных артистов, сеты от диджеев, частушки.
Куда и когда приезжать?
"АХ! Фест – 2025" состоится в субботу, 5 июля, в живописном месте: Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2а, долина семейного отдыха "Алтайское Холмогорье". Все начнется в 12:00, программа продлится до 19:00.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Без возрастных ограничений
ИП Михеев Константин ВикторовичРеклама
13:20:22 09-06-2025
Народный? А народ-то знает, что у него есть повар?
14:12:36 09-06-2025
а знаменитый салат из капусты приготовит? 😂
21:08:39 09-06-2025
Заезжаем заранее за сутки что бы в пробке 5-7 часовой не стоять на жаре и не сдохнуть))(