Народный повар Емельяненко приедет на Алтай "на деревню к бабушке"

Он примет участие в гастрономическом фестивале "АХ! Фест – 2025"

09 июня 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYt6bJ

Фестиваль "АХ! Фест" / Фото: Евгений Петров

5 июля 2025 года Алтайский край снова станет главной гастрономической площадкой – в регионе уже в восьмой раз пройдет фестиваль "АХ! Фест". Особым гостем станет народный повар, телеведущий и кулинарный просветитель Василий Емельяненко. Вместе с остальными гостями он отправится "За рецептами на деревню к бабушке" – так называется главная тема мероприятия в этом году.

Что интересного будет на фестивале?

Здесь интересно все. В этом году организаторы сделали акцент на возвращении к истокам, вкусам детства и родным ароматам, которые всегда остаются в сердце.

Василий Емельяненко и команда лучших шефов со всей России вернут гостей в прошлое: приготовят блюда, вдохновленные рецептами из бабушкиных тетрадок, но с новым "прочтением". Фестиваль станет площадкой для уникального гастрономического путешествия.

Гости попробуют крошево на белом квасе, котлеты от бабушки с бочковым огурчиком и мягкой булкой, яблочный суп со свининой и многое другое. Каждое блюдо, приготовленное на фестивальной кухне, будет не только олицетворять любовь к традициям, но и раскрывать дух Алтая – его культуру, природную щедрость и глубокую связь с предками. Это будут блюда с душой и характером.

Кроме гастрономических изысков гости фестиваля смогут:

поучаствовать в мастер-классах от шеф-поваров;

сразиться в кулинарном батле;

купить изделия ручной работы на ярмарке ремесленников;

поучиться играть на народных инструментах;

поводить хороводы, поиграть в "ручеек", "платочек" и другие русские игры;

да и просто весело провести время под музыку народных и современных артистов, сеты от диджеев, частушки.

Фестиваль "АХ! Фест" / Фото: Евгений Петров

Куда и когда приезжать?

"АХ! Фест – 2025" состоится в субботу, 5 июля, в живописном месте: Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2а, долина семейного отдыха "Алтайское Холмогорье". Все начнется в 12:00, программа продлится до 19:00.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Без возрастных ограничений

ИП Михеев Константин Викторович

Реклама