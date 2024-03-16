Народный разгуляй. Как отмечали Масленицу в Барнауле в разные года
Проводы зимы – один из любимейших праздников горожан
16 марта 2024, 06:30, ИА Амител
Празднование Масленицы в Барнауле в 2015-2023 годах / Фото: amic.ru
В последний день масленичной недели – Прощеное воскресенье – начинаются все массовые народные гулянья. Люди веселятся на улице и сжигают чучело зимы. Во все времена стремились отпраздновать Масленицу как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что тогда и весь следующий год будет столь же благополучным и сытным.
В этом году Прощеное воскресенье выпало на 17 марта. В Барнауле почти в каждом парке будут организованы праздничные гулянья.
А мы собрали фотографии, как отмечали Масленицу в предыдущие годы в столице края.
Читайте также в сюжете: Масленица
Комментарии 0