Народный разгуляй. Как отмечали Масленицу в Барнауле в разные года

Проводы зимы – один из любимейших праздников горожан

16 марта 2024, 06:30, ИА Амител

Празднование Масленицы в Барнауле в 2015-2023 годах / Фото: amic.ru

В последний день масленичной недели – Прощеное воскресенье – начинаются все массовые народные гулянья. Люди веселятся на улице и сжигают чучело зимы. Во все времена стремились отпраздновать Масленицу как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что тогда и весь следующий год будет столь же благополучным и сытным.

В этом году Прощеное воскресенье выпало на 17 марта. В Барнауле почти в каждом парке будут организованы праздничные гулянья.

А мы собрали фотографии, как отмечали Масленицу в предыдущие годы в столице края.