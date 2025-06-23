"Народный знак качества" поддержал фестиваль красоты в Барнауле, объявив о новой номинации

В 2025 году жители Алтайского края смогут отдать свой голос за компанию из сферы бьюти-услуг

23 июня 2025, 14:10, ИА Амител

"Народный знак качества" на фестивале красоты и стиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В субботу, 21 июня 2025 года в барнаульском парке "Изумрудный" прошел фестиваль красоты и стиля. Организатором выступил учебный центр Beauty Point*, который готовит специалистов парикмахерского искусства, ногтевого сервиса, эстетической косметологии и визажа. Мероприятие собрало под открытым небом мастеров и любителей прекрасного. Особым гостем стал знаменитый московский стилист Владислав Лисовец, который рассказал о ключевых трендах и поделился видением модных образов будущего сезона.

Проект "Народный знак качества" выступил информационным партнером мероприятия. На его площадке анонсировали запуск новой, уже четвертой по счету премии и старт рекламной кампании. Гостям рассказали о правилах голосования и особенностях конкурса и вручили тематические подарки от амбассадоров и партнеров проекта (компаний "Новекс", "Алтайлес" и других).

Фестиваль красоты и стиля в "Изумрудном" / Фото: Дмитрий Гаврилов и Екатерина Смолихина (amic.ru)

Посетители также приняли участие в онлайн-голосовании за лучшую бьюти-площадку фестиваля через специальный чат-бот проекта. Диплом победителя на главной сцене (с одинаковым количеством голосов) получили сразу две компании: пространство красоты Rutz* и тату-студия Tatoo X*.

"Таким небольшим народным голосованием мы решили поддержать бьюти-направление в регионе еще до официального старта премии. А все потому, что с 2025 года в НЗК появится новая открытая номинация – "Бьюти-центр года", – отметили организаторы премии.

"Народный знак качества" – проект, в рамках которого жители Алтайского края выбирают лучшие компании из разных сфер. В прошлом году на премию номинировали почти 600 компаний, а в голосовании приняло участие рекордное количество людей – около 22 тысяч человек. В 2025 году НЗК пройдет уже в четвертый раз, продолжая традицию честного и открытого выбора. Теперь открытых номинаций будет 18, включая "Бьюти-центр года".

*Beauty Point ("Бьюти Поинт"); Rutz ("Рутз"); Tatoo X​ ("Тату Икс")