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"Нарушений нет". В Сибири сотрудники больницы "прокатили" умершего пациента на санях

Согласно нормам, вид носилок или каталок при транспортировке тела не регламентируется, отметили в клинике

19 марта 2025, 22:00, ИА Амител

В Сети распространилось видео, снятое на территории Убинской центральной районной больницы (Новосибирская область). На кадрах видно, как двое мужчин перевозят на санях тело, завернутое в белую ткань. Как выяснилось, сотрудники больницы направлялись с ним в морг, пишет "КП-Новосибирск".

Местные жители в комментариях к видео выразили недоумение:

  • "Ужас! Разве такое вообще возможно в нашем развитом районе?"
  • "На каталке колеса сдулись, наверное?"

Сама больница встала на сторону сотрудников. В клинике заявили, что они "просто выполняли свою работу". Сотрудники использовали сани, "потому что стандартные носилки на колесах не приспособлены для передвижения по снегу и льду".

"А что они такого сделали? Нарушений в данном случае нет: согласно санитарным правилам, процесс транспортировки тела должен обеспечивать его полную изоляцию от окружающей среды. При этом вид носилок или каталок не регламентируется", – пояснили в больнице.

Медучреждение уже направило все необходимые документы по этому инциденту в Минздрав Новосибирской области. В ведомстве подтвердили, что по факту случившегося проводится проверка.

"Даны жесткие рекомендации по неукоснительному соблюдению морально-этических норм при транспортировке тел умерших", – сообщили в министерстве.

Новосибирская область Медики

Комментарии 6

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Гость

23:56:57 19-03-2025

В больницах любят всё подряд поснимать. Ответственность бы за это ввели. Даже не штрафы, а просто человека потом позаставляли бы походить не раз, отписки писать и объяснения. В следующий раз уже бы думали.

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Гость

04:41:27 20-03-2025

А почему не обсуждается то , что не от хорошей жизни на саночках повезли. Ни тележки, ни колёс значит нет. Поэтому и защищает их начальник. Сказал, на себе носите, вот и носят.

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Гость

07:46:24 20-03-2025

Эх на саночках бы покататься..

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Гость

08:02:32 20-03-2025

Забыли как в ковид в мешках по снегу с горочки спускали?

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Гость

08:40:23 20-03-2025

Гость (08:02:32 20-03-2025) Забыли как в ковид в мешках по снегу с горочки спускали? ... а у многих память короткая

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Анна

09:10:08 20-03-2025

В Великую Отечественную Войну, в блокаду Ленинграда тоже на саночках возили тела, и ничего страшного не произошло. Никого это не возмущало.

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