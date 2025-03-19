"Нарушений нет". В Сибири сотрудники больницы "прокатили" умершего пациента на санях

Согласно нормам, вид носилок или каталок при транспортировке тела не регламентируется, отметили в клинике

19 марта 2025, 22:00, ИА Амител

В Сети распространилось видео, снятое на территории Убинской центральной районной больницы (Новосибирская область). На кадрах видно, как двое мужчин перевозят на санях тело, завернутое в белую ткань. Как выяснилось, сотрудники больницы направлялись с ним в морг, пишет "КП-Новосибирск".

Местные жители в комментариях к видео выразили недоумение:

"Ужас! Разве такое вообще возможно в нашем развитом районе?"

"На каталке колеса сдулись, наверное?"

Сама больница встала на сторону сотрудников. В клинике заявили, что они "просто выполняли свою работу". Сотрудники использовали сани, "потому что стандартные носилки на колесах не приспособлены для передвижения по снегу и льду".

"А что они такого сделали? Нарушений в данном случае нет: согласно санитарным правилам, процесс транспортировки тела должен обеспечивать его полную изоляцию от окружающей среды. При этом вид носилок или каталок не регламентируется", – пояснили в больнице.

Медучреждение уже направило все необходимые документы по этому инциденту в Минздрав Новосибирской области. В ведомстве подтвердили, что по факту случившегося проводится проверка.