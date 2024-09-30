"Нас перетравят". На Алтае жители пожаловались на разбрасываемую с самолета химию
Местные жители отмечают в соцсетях, что появились проблемы с самочувствием и дыханием
30 сентября 2024, 15:15, ИА Амител
В Камне-на-Оби жители жалуются на "кукурузник", обрабатывающий подсолнуховое поле химией над микрорайоном Зеленого Клина – буквально через дорогу от домов, пишут "Каменские новости".
Как отмечает издание, обработка полей происходила и в районе села Корнилово. Проезжающий в это время по дороге местный житель снял на фото, как самолет заправлялся в поле неизвестным веществом из большой цистерны.
"На транспортное средство было распылено некое вещество. И что интересно, погода ветреная, печь отопителя затянула все в салон. Скажу честно, неприятный привкус, теперь кашель одолевает", – написал мужчина.
Предположительно, "кукурузник" осуществлял десикацию подсолнуховых полей для увеличения урожайности. Местные жители отмечают в соцсетях, что появились проблемы с самочувствием и дыханием:
"Грудину всю печет, заложено, как пневмония! Дышать невозможно! Давление поднимается и сердцебиение учащенное. И "флюшка" нормальная! Сиди и думай, что с тобой! Люди, давайте реагировать как-то, нас перетравят так".
"Опрыскивают для того, чтобы подсолнечник начал сохнуть. Следовательно, и организм что-то получит".
"И мы завянем вместе с семечками. Что за вещество, насколько оно вредно людям, кто все это разрешает?"
15:53:36 30-09-2024
В Камне есть ПВО ?
18:39:41 30-09-2024
Гость (15:53:36 30-09-2024) В Камне есть ПВО ?... воздушки хватит
20:12:19 30-09-2024
это что!?
вот в большой авиации против обледенения должны использовать безопасный Пропиленгликоль...
а используют очень ядовитый Этиленгликоль!!! и регламентом это ни как не оговаривается!!!
травят уже с 90-х!!!
вот где нужно панику разводить!!!...
08:11:20 01-10-2024
Гость (20:12:19 30-09-2024) это что!?вот в большой авиации против обледенения должны...
В дурке день открытых дверей???