"Нас перетравят". На Алтае жители пожаловались на разбрасываемую с самолета химию

Местные жители отмечают в соцсетях, что появились проблемы с самочувствием и дыханием

30 сентября 2024, 15:15, ИА Амител

В Камне-на-Оби жители жалуются на "кукурузник", обрабатывающий подсолнуховое поле химией над микрорайоном Зеленого Клина – буквально через дорогу от домов, пишут "Каменские новости".

Как отмечает издание, обработка полей происходила и в районе села Корнилово. Проезжающий в это время по дороге местный житель снял на фото, как самолет заправлялся в поле неизвестным веществом из большой цистерны.

"На транспортное средство было распылено некое вещество. И что интересно, погода ветреная, печь отопителя затянула все в салон. Скажу честно, неприятный привкус, теперь кашель одолевает", – написал мужчина.

Предположительно, "кукурузник" осуществлял десикацию подсолнуховых полей для увеличения урожайности. Местные жители отмечают в соцсетях, что появились проблемы с самочувствием и дыханием:

"Грудину всю печет, заложено, как пневмония! Дышать невозможно! Давление поднимается и сердцебиение учащенное. И "флюшка" нормальная! Сиди и думай, что с тобой! Люди, давайте реагировать как-то, нас перетравят так".

"Опрыскивают для того, чтобы подсолнечник начал сохнуть. Следовательно, и организм что-то получит".