НАШЕ Радио Барнаул объявляет о первом чемпионате по лепке пельменей среди слушателей

Три команды будут бороться на "Пельменном слэме" за звание лучших по пельмешкам

06 сентября 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8Jvids

Пельмени / Фото: freepik.com

Хорошая музыка, веселая компания, классное настроение, азарт и много теста: 24 сентября 2023 года НАШЕ Радио Барнаул проводит первый барнаульский чемпионат по лепке пельменей "Пельменный слэм". Приходите, будет вкусно (можете принять участие или просто стать болельщиком).

Как стать участником "Пельменного слэма"?

Отбор команд будет проходить в эфире НАШЕ Радио Барнаул на волне 106,4 FM*. Желающим посоревноваться в лепке пельменей нужно написать комментарий под постом отбора участников в официальной группе в ВК радиостанции.

Таким образом ведущие наберут три команды слушателей, которые будут участвовать в чемпионате.

Чтобы узнать, что именно ваш комментарий выбрали, – слушайте эфиры НАШЕго Радио Барнаул на волне 106,4 FM с 15:00 до 16:00 ежедневно.

"Это будет настоящее состязание – соберем команды, группы поддержки, налепим сотни пельменей, будем дегустировать и дарить подарки", – отметила программный редактор радиостанции Александра Рязанова.

Как стать болельщиком?

Чтобы попасть на мероприятие в качестве поддержки, вам нужно оставить заявку в специальной форме. Количество мест ограничено, участие будет подтверждено организаторами, они же вам скажут, в какое время будет проходить первый чемпионат по лепке пельменей "Пельменный слэм".

Где пройдет мероприятие?

Чемпионат состоится по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в, к. 2, "Кафе в парке".

Кстати, на мероприятии гостей ждут подарки от НАШЕго Радио Барнаул и партнеров чемпионата.

*FM ("ЭфЭм")

Возрастное ограничение 0+

ИП Шаповалова А.Д.

Фото: предоставлено компанией

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