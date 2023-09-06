НАШЕ Радио Барнаул объявляет о первом чемпионате по лепке пельменей среди слушателей
Три команды будут бороться на "Пельменном слэме" за звание лучших по пельмешкам
06 сентября 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8Jvids
Хорошая музыка, веселая компания, классное настроение, азарт и много теста: 24 сентября 2023 года НАШЕ Радио Барнаул проводит первый барнаульский чемпионат по лепке пельменей "Пельменный слэм". Приходите, будет вкусно (можете принять участие или просто стать болельщиком).
Как стать участником "Пельменного слэма"?
Отбор команд будет проходить в эфире НАШЕ Радио Барнаул на волне 106,4 FM*. Желающим посоревноваться в лепке пельменей нужно написать комментарий под постом отбора участников в официальной группе в ВК радиостанции.
Таким образом ведущие наберут три команды слушателей, которые будут участвовать в чемпионате.
Чтобы узнать, что именно ваш комментарий выбрали, – слушайте эфиры НАШЕго Радио Барнаул на волне 106,4 FM с 15:00 до 16:00 ежедневно.
"Это будет настоящее состязание – соберем команды, группы поддержки, налепим сотни пельменей, будем дегустировать и дарить подарки", – отметила программный редактор радиостанции Александра Рязанова.
Как стать болельщиком?
Чтобы попасть на мероприятие в качестве поддержки, вам нужно оставить заявку в специальной форме. Количество мест ограничено, участие будет подтверждено организаторами, они же вам скажут, в какое время будет проходить первый чемпионат по лепке пельменей "Пельменный слэм".
Где пройдет мероприятие?
Чемпионат состоится по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в, к. 2, "Кафе в парке".
Кстати, на мероприятии гостей ждут подарки от НАШЕго Радио Барнаул и партнеров чемпионата.
*FM ("ЭфЭм")
Возрастное ограничение 0+
ИП Шаповалова А.Д.
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10:41:27 06-09-2023
Какой ещё там слэм? Где истинно православное слово для этого действа?
17:17:57 06-09-2023
Гость (10:41:27 06-09-2023) Какой ещё там слэм? Где истинно православное слово для этого... В 21 веке вполне себе популярное слово)))) Мы же не в старообрядческие времена живем. Тем более радиостанция ближе к року, так что все вполне логично
17:19:05 06-09-2023
Ну вот, хоть одно интересное мероприятие связанное с едой. Если пельмеши еще и зрителям раздавать будут, то придем всей родней!
17:20:55 06-09-2023
А есть что-то, чтобы не лепить, а сразу есть?) В любом случае звучит прикольно. Надо бабулечку свою туда отправить. Она со своими рецептами вообще всех порвет