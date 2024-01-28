Нашествие косуль произошло в Новосибирской области

Бороться с животными решили при помощи сена

28 января 2024, 13:25, ИА Амител

Заграждения из сена / Кадр из видео Mash Siberia

В Новосибирской области зафиксировали нашествие косуль. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Животные прорываются на улицы Куйбышева. Накануне одного из них вытащили из забора спортивно-оздоровительного центра.

Чтобы косули не могли добраться до людей, в полях стали делать заграждения из сена, в котором зверята застревают, пытаясь перепрыгнуть.

Рядом с преградами дежурят люди, чтобы косули, попавшие в ловушку, не замерзли.