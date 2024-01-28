Нашествие косуль произошло в Новосибирской области
Бороться с животными решили при помощи сена
28 января 2024, 13:25, ИА Амител
Заграждения из сена / Кадр из видео Mash Siberia
В Новосибирской области зафиксировали нашествие косуль. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Животные прорываются на улицы Куйбышева. Накануне одного из них вытащили из забора спортивно-оздоровительного центра.
Чтобы косули не могли добраться до людей, в полях стали делать заграждения из сена, в котором зверята застревают, пытаясь перепрыгнуть.
Рядом с преградами дежурят люди, чтобы косули, попавшие в ловушку, не замерзли.
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