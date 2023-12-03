Нашествие норок произошло в сибирском селе
Пушистые звери бегают по улицам и домам людей
03 декабря 2023, 14:35, ИА Амител
Аномальная зима в Сибири удивляет не только погодой, но и другими сюрпризами. Об этом сообщает Mash Siberia.
Жители села Могочино в Томской области рассказали о том, что у них произошло нашествие норок. Раньше, по словам местных, такого количества пушистых зверьков не замечали никогда.
В этом году норки не просто не боятся выходить к людям, а спокойно бегают по улицам, прыгают на заборы, а самые смелые даже поднимаются на крыши домов.
С чем связано такое поведение зверья, неизвестно.
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