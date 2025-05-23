В этом большой плюс – резко упало количество комаров

23 мая 2025, 14:20, ИА Амител

Стрекоза / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На улицах Барнаула уже в конце мая появилось много стрекоз, связано это с теплой погодой, на сайте АлтГУ рассказала зоолог, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко.

Стрекозы – это насекомые с неполным превращением, в воде живут личинки, которые линяют до взрослой стадии. Личинка чаще всего живет более одного года, а сроки жизни крылатых взрослых форм – один-два месяца в нашем климате.

"Массовый лет стрекоз может быть связан с более ранним теплым сезоном, который начался в этом году уже в начале апреля. На последнюю линьку и выход во взрослую жизнь у стрекоз уходит примерно месяц. Соответственно, достаточная кормовая база (личинки комаров и прочие водные беспозвоночные) и теплая погода позволили быстрее пройти метаморфозу и появиться на улицах нашего города", – объяснила Татьяна Антоненко.

Она подчеркнула, что раннее появление стрекоз – это большой плюс, поскольку резко упало количество комаров.