Нашествие стрекоз в Барнауле. Эксперт объяснила раннее появление этих милых насекомых
В этом большой плюс – резко упало количество комаров
23 мая 2025, 14:20, ИА Амител
На улицах Барнаула уже в конце мая появилось много стрекоз, связано это с теплой погодой, на сайте АлтГУ рассказала зоолог, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко.
Стрекозы – это насекомые с неполным превращением, в воде живут личинки, которые линяют до взрослой стадии. Личинка чаще всего живет более одного года, а сроки жизни крылатых взрослых форм – один-два месяца в нашем климате.
"Массовый лет стрекоз может быть связан с более ранним теплым сезоном, который начался в этом году уже в начале апреля. На последнюю линьку и выход во взрослую жизнь у стрекоз уходит примерно месяц. Соответственно, достаточная кормовая база (личинки комаров и прочие водные беспозвоночные) и теплая погода позволили быстрее пройти метаморфозу и появиться на улицах нашего города", – объяснила Татьяна Антоненко.
Она подчеркнула, что раннее появление стрекоз – это большой плюс, поскольку резко упало количество комаров.
14:50:10 23-05-2025
а как же те, которые питаются личинками стрекоз и стрекозами ? вы о них расскажите. как им без кормовой базы.
14:55:53 23-05-2025
Уж недели 2 как летают, и всё парами.
15:06:52 23-05-2025
В понедельник наблюдал массовую миграцию стрекоз. Летели кучно и порознь. Но все в одну сторону.
15:21:41 23-05-2025
Гость (15:06:52 23-05-2025) В понедельник наблюдал массовую миграцию стрекоз. Летели куч... Стрекоз не вижу, но нашествие комаров небывалое. Вчера мою свекровь прям обглодали
19:21:47 23-05-2025
Гость (15:21:41 23-05-2025) Вчера мою свекровь обглодали Комары вообще обнаглели...
Кровь сосут, аж причмокивают !
00:10:41 24-05-2025
Гость (15:21:41 23-05-2025) Стрекоз не вижу, но нашествие комаров небывалое. Вчера мою с... Где живете, хочу тож человечка туда отправить))
08:49:51 24-05-2025
гость (00:10:41 24-05-2025) Где живете, хочу тож человечка туда отправить))... Мил человек, мне тож скинь локацию на пейджер, помоги.
01:09:53 24-05-2025
Ожидается нашествие мошек и комаров, а было как то иначе прошлые года?!