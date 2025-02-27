20-летней Диане Галиной в Пекине провели две экстренные операции, сейчас она нуждается в помощи для реабилитации

27 февраля 2025, 11:52, ИА Амител

Диана Галина / Фото: соцсети Дианы Галиной

20-летняя модель из Алтайского края Диана Галина в критическом состоянии госпитализирована в Китае. Утром 25 февраля у юной уроженки Заринска, которая находилась за границей по работе, произошел разрыв аневризмы головного мозга. Девушку обнаружили без сознания на полу в ванной комнате ее коллеги, сообщила amic.ru мама россиянки Татьяна Галина.

Женщина рассказала, что в Пекине Диане провели две экстренные операции, за которые больнице перечислили 15 тысяч долларов. Сейчас девушка в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Врачи сообщили, что в отделении интенсивной терапии ей предстоит провести минимум две недели. За эти услуги медицинскому учреждению нужно перечислить еще порядка 20 тысяч долларов. К сбору средств для Дианы подключились другие российские модели, оказать помощь семье обещали и в Министерстве иностранных дел РФ.

"Чтобы продолжить лечение, требуется еще минимум 20 тысяч долларов. После этого, если Диана будет транспортабельна, с участием медицины катастроф мы перевезем ее в Россию. Но сейчас нужно собрать эту оглушающую сумму. Решение начать сбор средств далось мне нелегко. Сложно просить. Но у меня нет выбора, так как счет идет на минуты. Мы обычная семья из Заринска, 20 тысяч долларов для нас неподъемная сумма", – говорит Татьяна.

Все медицинские документы с диагнозом, которые пришли из Китая, семья Дианы перевела на русский язык и заверила нотариально. В связи с особыми условиями Управление по вопросам миграции МВД России по Алтайскому краю ускоренно оформляют для Татьяны Галиной загранпаспорт и уже в воскресенье, 2 марта, она планирует вылететь к дочери.

В 2021 году, когда Диана еще училась в 11-ом классе, она прошла отбор в агентство международного класса DNM. После того как Диана окончила школу, с ней заключили контракт. Она снималась в Париже, Милане, Таиланде и в других странах.Оказать финансовую помощь в лечении Дианы Галиной можно по следующим реквизитам:

Валюта получаемого перевода: российский рубль (RUB)

Получатель: Галина Татьяна Анатольевна

Номер счета: 40817810802006594092

Банк получателя: Алтайское отделение № 8644 ПАО "Сбербанк"

БИК: 040173604

Корр. счет: 30101810200000000604

ИНН: 7707083893

Карта привязана к номеру: 8-933-932-25-37