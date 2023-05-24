Нашумели на полмиллиона. На Алтае оштрафовали более 730 нарушителей закона о тишине

Административные комиссии за первый квартал 2023 года вынесли штрафов более чем на 880 тысяч рублей

24 мая 2023, 13:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края за первый квартал 2023 года нашумели больше, чем на 515 тысяч рублей. Административные комиссии вынесли по этой самой "популярной" статье наказание более 730 гражданам. Общая сумма штрафов за этот период превысила отметку 880 тысяч рублей. Об этом 23 мая на онлайн-форуме на сайте правительства сообщила начальник регионального управления юстиции Оксана Грохотова.

"Всего к ответственности за административные правонарушения привлечены 1240 лиц. Из них 276 человек получили предупреждения, в отношении 964 наложен штраф", – рассказала руководитель ведомства.

В том числе на комиссию за первый квартал поступило 62 дела, в которых люди получили физический и материальный вред от нападения собак. К ответственности привлекли 43 человека.

Больше всего работы административным комиссиям доставили жители Барнаула. Там за три месяца рассмотрели 696 дел. На втором месте оказался Бийск с показателем в 271 нарушение. Третье место разделили Краснощёковский и Тальменский районы.

Дарья Маркова