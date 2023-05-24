Нашумели на полмиллиона. На Алтае оштрафовали более 730 нарушителей закона о тишине
Административные комиссии за первый квартал 2023 года вынесли штрафов более чем на 880 тысяч рублей
24 мая 2023, 13:22, ИА Амител
Жители Алтайского края за первый квартал 2023 года нашумели больше, чем на 515 тысяч рублей. Административные комиссии вынесли по этой самой "популярной" статье наказание более 730 гражданам. Общая сумма штрафов за этот период превысила отметку 880 тысяч рублей. Об этом 23 мая на онлайн-форуме на сайте правительства сообщила начальник регионального управления юстиции Оксана Грохотова.
"Всего к ответственности за административные правонарушения привлечены 1240 лиц. Из них 276 человек получили предупреждения, в отношении 964 наложен штраф", – рассказала руководитель ведомства.
В том числе на комиссию за первый квартал поступило 62 дела, в которых люди получили физический и материальный вред от нападения собак. К ответственности привлекли 43 человека.
Больше всего работы административным комиссиям доставили жители Барнаула. Там за три месяца рассмотрели 696 дел. На втором месте оказался Бийск с показателем в 271 нарушение. Третье место разделили Краснощёковский и Тальменский районы.
Дарья Маркова
13:32:54 24-05-2023
не врите никого не привлекают! полиция передает в администрацию, а администрация по телефону пальчиком грозит что шуметь нельзя и продолжается дальше!
15:28:47 24-05-2023
Гость (13:32:54 24-05-2023) не врите никого не привлекают! полиция передает в администра... Подтверждаю, звонит администрация и просит чтобы соседи подтвердили, а у соседей хата с краю, на этом все и заканчивается и полиция когда приезжает не фиксирует факт нарушения, не понимаю почему полиция не может подтвердить, ведь когда они приехали играла музыка, нет, ищите соседей, хотя это не мы должны делать они сами должны выезжать и разговаривать с соседями, но им неохота.
15:35:55 24-05-2023
500 рэ штраф был соседям за гулянку