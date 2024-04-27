Насколько хорошо вы знаете парки и аллеи Барнаула? Пройдите тест

Вопросы будут про реки, белок и "рыбов"

27 апреля 2024, 10:20, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А вы знали, что в одном из парков Барнаула есть свой "штаб белки"? А что там с рыбами в парке "Изумрудный" и что за река течет в "Юбилейном" (а там что, еще и река есть?)? Знали – не знали, а все равно проходите викторину amic.ru по общественным территориям краевой столицы. И делитесь мнениями в комментариях.

В последние годы парки, скверы и другие общественные зоны Барнаула становятся все краше, в них появляются новые дорожки, в том числе и для велосипедистов, лавочки, освещение и много мест для отдыха и развлечений. Благоустройство уже любимых для прогулок и отдыха территорий стало возможным благодаря реализации в Алтайском крае федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

В следующем году в Барнауле начнут благоустраивать еще два общественных пространства. Одно из них уже известно – парк им. Ленина. Сейчас как раз идет голосование за дизайн-проект этого объекта. А какая территория станет второй, жители пока только решают. Остается меньше недели до завершения голосования за объекты благоустройства. Успевайте сделать выбор на платформе 22.gorodsreda.ru до 30 апреля 2024 года.