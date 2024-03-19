Солнечная активность значительно увеличится в ближайшие дни

19 марта 2024, 17:10, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

Об очередной опасности магнитной бури сообщают СМИ, ссылаясь на данные ученых. Ожидается, что в ближайшие дни геомагнитная активность заметно увеличится, что могут почувствовать на себе метеозависимые люди.

О том, ждать ли 20 марта магнитной бури и насколько разрушительной она может быть, читайте на amic.ru.

1 Правда ли, что 20 марта 2024 года на Землю обрушится магнитная буря? Точной информации о приходе магнитной буре 20 марта нет. Из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии , следует, что магнитная активность действительно увеличится. Но при этом ожидаемые колебания будут не настолько мощными, чтобы обязательно привести к шторму. Существует лишь вероятность, что планету накроет магнитная буря. Но это неточно.

2 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 20 марта? В первой половине дня геомагнитные возмущения будут достигать двух баллов. Это безопасная величина. Во второй половине дня колебания усилятся до трех баллов. Впрочем, это тоже относится к "зеленой" зоне и не считается опасным.

3 Какова вероятность, что сильная магнитная буря все же случится? Немаленькая. Лаборатория солнечной астрономии оценивает вероятность магнитной бури 20 марта в 25%. Вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 5%.