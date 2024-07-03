Насколько мощной будет магнитная буря, которая накроет Землю 3 июля 2024 года?
Метеопатам пора готовиться к новому геоудару
03 июля 2024, 11:54, ИА Амител
Солнце, вспышка, космос / Фото: pixabay.com
Очередная магнитная буря может обрушиться на планету уже 3 июля. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Рассказываем, во сколько ожидается магнитная буря и какой мощности она может достичь?
1
Правда ли, что 3 июля Землю накроет магнитная буря?
Такая вероятность есть. Напомним, точно спрогнозировать приход магнитной бури очень сложно. Даже ученые, которые ежесекундно следят за солнечной активностью, порой могут достоверно сообщить о буре уже по факту. С этим ничего не поделаешь: явление очень непредсказуемое.
Поэтому обычно специалисты лишь оценивают вероятность "космической непогоды" исходя из прогнозируемой магнитосферы. В прогнозе на 3 июля угроза магнитной бури действительно есть.
2
Какова вероятность магнитной бури 3 июля 2024 года?
Ученые оценивают вероятность магнитной бури 3 июля в 35%. Это довольно высокий показатель – в обычные дни вероятность не превышает 5%.
3
Во сколько начнется магнитная буря?
Если верить прогнозу, в течение дня все будет относительно спокойно. Уровень колебаний не будет превышать трех баллов и останется в "зеленой" зоне. А вот в самом конце дня, ближе к полуночи, сила возмущений сразу "подскочит" до "красной" зоны. Если прогноз оправдается, то в этот момент и начнется магнитная буря.
А продолжится она уже ночью 4 июля.
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Насколько мощной будет магнитная буря 3 июля 2024 года?
В прогнозе указано, что сила геоударов не превысит 5 баллов. Это уровень G1, который считается слабой магнитной бурей по классификации Лаборатории солнечной астрономии.
Но в прогнозе указано, что есть и вероятность перехода в сильный магнитный шторм: она составляет 10%.
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Когда закончится магнитная буря 3 июля 2024 года?
Судя по прогнозу, магнитная буря закончится уже к утру 4 июля. Уровень колебаний сначала опустится до "желтой", а потом и до "зеленой" зоны.
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Что поможет защититься от воздействия магнитной бури?
Напомним, что воздействие магнитных бурь на человека все еще не доказано наукой. А многие ученые вообще сомневаются, что это влияние реально. Поэтому и медики, основываясь на фактах, дают только общие рекомендации. Они советуют держать организм в тонусе, высыпаться, пить достаточно воды, не злоупотреблять вредными привычками и не придавать слишком большого значения магнитным бурям, тогда и страдать от них вы не будете.
11:42:27 04-07-2024
неверная информация, на Гисметео нет показаний