Метеопатам пора готовиться к новому геоудару

03 июля 2024, 11:54, ИА Амител

Солнце, вспышка, космос / Фото: pixabay.com

Очередная магнитная буря может обрушиться на планету уже 3 июля. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Рассказываем, во сколько ожидается магнитная буря и какой мощности она может достичь?

1 Правда ли, что 3 июля Землю накроет магнитная буря? Такая вероятность есть. Напомним, точно спрогнозировать приход магнитной бури очень сложно. Даже ученые, которые ежесекундно следят за солнечной активностью, порой могут достоверно сообщить о буре уже по факту. С этим ничего не поделаешь: явление очень непредсказуемое. Поэтому обычно специалисты лишь оценивают вероятность "космической непогоды" исходя из прогнозируемой магнитосферы. В прогнозе на 3 июля угроза магнитной бури действительно есть.

2 Какова вероятность магнитной бури 3 июля 2024 года? Ученые оценивают вероятность магнитной бури 3 июля в 35%. Это довольно высокий показатель – в обычные дни вероятность не превышает 5%.

3 Во сколько начнется магнитная буря? Если верить прогнозу, в течение дня все будет относительно спокойно. Уровень колебаний не будет превышать трех баллов и останется в "зеленой" зоне. А вот в самом конце дня, ближе к полуночи, сила возмущений сразу "подскочит" до "красной" зоны. Если прогноз оправдается, то в этот момент и начнется магнитная буря. А продолжится она уже ночью 4 июля.

4 Насколько мощной будет магнитная буря 3 июля 2024 года? В прогнозе указано, что сила геоударов не превысит 5 баллов. Это уровень G1, который считается слабой магнитной бурей по классификации Лаборатории солнечной астрономии. Но в прогнозе указано, что есть и вероятность перехода в сильный магнитный шторм: она составляет 10%.

5 Когда закончится магнитная буря 3 июля 2024 года? Судя по прогнозу, магнитная буря закончится уже к утру 4 июля. Уровень колебаний сначала опустится до "желтой", а потом и до "зеленой" зоны.