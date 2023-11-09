Полвека назад пандемия заболевания унесла жизни более миллиона человек

09 ноября 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

География распространения гонконгского гриппа в России продолжает расширяться: на данный момент это острое респираторное заболевание заявило о себе в Пермском крае, в Сахалинской, Тюменской, Орловской, Амурской областях и Забайкалье. И инфекционисты сходятся во мнении, что скоро список пополнится новыми регионами. Чем опасен гонконгский грипп, эпидемия которого в 60-х унесла около миллиона жизней, и какие у него симптомы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие симптомы у гонконгского гриппа?

Грипп А (H3N2) по симптоматике ничем особенным от своих собратьев не отличается. Для него так же, как и других штаммов, характерны слабость, резкое повышение температуры тела (до 39°С и более), першение в горле, сухой кашель, ломота в теле и мышцах, нарушение пищеварения, головные боли и слезотечение.

При этом для гонконгского гриппа характерно практически молниеносное проявление симптомов после заражения: инкубационный период инфекции составляет всего один-два дня. Тяжелое состояние сохраняется на протяжении четырех-пяти дней.

Наиболее опасными симптомами считаются судороги и потеря сознания, также опасность представляют возникновение рвоты, кровотечений или мелкоточечной сыпи. При тяжелом течении заболевания оно может перейти в гриппозную пневмонию.

Медики отмечают, что в этом году грипп может оказаться опаснее коронавируса, пишут "Известия". Под ударом дети первых двух лет жизни и пенсионеры. Кроме того, гонконгский грипп особенно опасен для пациентов с хроническими заболеваниями и беременных. На ранних сроках инфекция также может вызвать осложнения и пороки развития у плода.

Что делать, чтобы не заразиться гриппом?

Вирус передается воздушно-капельным путем, так что подхватить его можно во время разговора с инфицированным человеком, а также когда он кашляет и чихает. Поэтому в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями рекомендуется избегать массовых мероприятий и людных мест.

Во время поездки в транспорте не лишним будет надеть маску. А еще – чаще мыть руки, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку и пить больше жидкости.

При этом главной мерой профилактики заболевания специалисты Роспотребнадзора называют прививки. В Алтайском крае привиться от гриппа можно бесплатно, уточняют в ведомстве. На дату 2 ноября за счет средств федерального бюджета вакцину "Совигрипп" поставили почти 773 тысячи человек (36,3% населения).

А если вы все-таки заболели, не нужно ходить на работу – следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, рекомендуют в ведомстве. Лучше всего вызвать врача на дом. Доктор проведет диагностику и назначит лечение. Если диагноз подтвердится, оно, как правило, включает прием противовирусных препаратов, лекарств для купирования симптомов (от насморка, от высокой температуры), обильное питье и отдых.

Почему в 60-х произошла эпидемия гонконгского гриппа?

На тот момент еще не была разработана вакцина от гриппа, а распространение вируса происходило очень быстро. Гонконгский грипп стал третьей эпидемией XX века. Первые случаи заражения были зарегистрированы в Гонконге в июле 1968 года.

К началу 1969 года гонконгский грипп принял форму пандемии, болезнь появилась в Африке и Южной Америке. Вакцина была разработана спустя четыре месяца после начала роста заболеваемости. По минимальным подсчетам, от гриппа скончался один миллион человек.