Насколько просто выучить английский в онлайн-школе "Тетрика"?

Знание языка необходимо для работы, учебы, общения с друзьями, расширения кругозора, путешествий

17 мая 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K7T9X

Онлайн-обучение / Гаджеты / Фото: freepik

Сегодня изучение английского языка не вызывает сложностей. Благодаря высокоэффективным обучающим программам иностранный успешно осваивают и дети, и их родители, и даже бабушки и дедушки. Если ваша цель – быстро и успешно овладеть английским, вас ждет онлайн-школа "Тетрика".

Почему обучение онлайн популярно?

В мире, где удаленная работа и учеба давно стали частью жизни, тратить время на поездки к репетитору уже не хочется. Гораздо удобнее "посещать" занятия из дома без необходимости изменения привычного распорядка дня.

Широкий выбор обучающих программ – еще одна причина, по которой люди предпочитают онлайн-обучение. Можно легко подобрать любой курс не выходя из дома, например, английский язык для детей (самых маленьких, школьников, выпускников).

При подборе курса учитываются цели обучающегося, а также уровень имеющихся знаний/навыков. Это позволяет достичь высоких результатов в максимально короткие сроки.

Краткое знакомство с онлайн-школой "Тетрика"

На сегодняшний день в онлайн-школе работают более 3,5 тысячи квалифицированных преподавателей с опытом профессиональной деятельности от пяти лет и выше. Популярные направления: подготовка к школе, школьные предметы, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиады и многие другие.

Задача может быть любой: "подтянуть" оценки, повысить шансы на успешную сдачу экзаменов, увлечь ребенка образовательным процессом (особенно актуально для подростков, не интересующихся ничем, кроме гаджетов). Для взрослых доступна подготовка к международным экзаменам IELTS (читается как АйИЭлТиЭс) и TOEFL (читается как Тэфл) по английскому языку.

Первый урок в школе проводится бесплатно. Можно будет оценить занятие, наладить контакт с преподавателем, погрузиться в учебную атмосферу и т.д.

За всеми занятиями внимательно следят методисты портала. Они фиксируют прогресс учеников и оценивают качество каждого онлайн-урока. Также ученики и их родители могут регулярно получать обратную связь от преподавателей, что существенно улучшает результативность.

Занятия возможны в трех удобных форматах: один на один, в мини-группе или в кружке. Чтобы найти репетитора в "Тетрике", соответствующего конкретному запросу будущего ученика, понадобится не более 15 минут. Индивидуальный подход гарантирован к каждому обучающемуся.

ООО "Препреп.Ру"

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