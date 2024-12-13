Наследие и будущее. В Алтайском крае отметили юбилей представительной власти

В Парламентском центре подвели итоги многолетней работы депутатов и наградили лучших

13 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Торжественная сессия / Фото: akzs.ru

12 декабря в Парламентском центре Алтайского края состоялась торжественная сессия, посвященная 85-летию представительной власти региона и 30-летию краевого Заксобрания.

Председатель АКЗС Александр Романенко и губернатор Виктор Томенко отметили весомый вклад депутатов в развитие региона, вручив первым в истории края кавалерам медали "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма".

За 85 лет пройден значительный путь. Было создано правовое поле для деятельности органов власти, для развития региона и благополучия его жителей, подчеркнул Александр Романенко. Он отметил, что традиции представительной власти в регионе крепки, а депутаты всех поколений объединены любовью к родному краю и заботой о его будущем.

В рамках юбилейных торжеств в каждом городе и районе края прошли сессии, где чествовали депутатов муниципального и поселкового уровня.

"Это большая армия людей, которые, не считаясь со своей занятостью, с тем, что этот труд практически никогда не оплачивается, но всегда критикуется, делают важное для всех дело", – отметил председатель АКЗС.К памятной дате выпустили документальный фильм об истории парламентаризма на Алтае и иллюстрированное издание "Гордость Алтая – люди", посвященное 50 почетным гражданам края. Также учредили новую краевую награду – медаль "За развитие законодательства и парламентаризма". Ею ежегодно будут награждать не более десяти человек.

Первыми лауреатами стали депутаты разных созывов, руководители представительных органов местного самоуправления, госслужащие: Александр Суриков, Нина Данилова, Александр Лазарев, Борис Ларин, Юрий Ильиных, Светлана Агаркова, Сергей Катаманов, Лариса Беляева, Надежда Старцева и легендарный ученый Геннадий Сакович.

Торжественная сессия / Фото: akzs.ru

Глава края поздравил депутатов с юбилеем, поблагодарив их за вклад в историю региона.

"Вам удалось сохранить преемственность, принципы и подходы в работе, правильность и эффективность которых подтвердила жизнь", – сказал Виктор Томенко.Он вручил госнаграду председателю комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергею Серову, удостоенному почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".

Также глава региона наградил медалью "За заслуги во имя созидания" председателя комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяну Ильюченко. Ряд депутатов действующего созыва краевого парламента отметили почетными грамотами правительства Алтайского края и благодарностями губернатора.

Сенаторы РФ Виктор Зобнев и Наталья Кувшинова поздравили участников торжественного собрания и вручили награды Совета Федерации.

Торжественная сессия / Фото: akzs.ru

Депутат краевого парламента пяти созывов, трижды избиравшаяся в Госдуму Нина Данилова и депутат АКЗС трех созывов Сергей Землюков выступили от имени парламентариев-ветеранов.

Сергей Землюков подчеркнул, что депутаты обязаны отстаивать интересы Алтайского края совместно с губернатором и правительством региона.

Нина Данилова поблагодарила действующих депутатов за конструктивный диалог с органами исполнительной власти и напомнила о том, как депутаты в разные годы решали насущные проблемы жителей края.

"Уважаемые депутаты, творите добро – это ненаказуемо", – напутствовала Нина Данилова.