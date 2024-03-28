Настенный или мобильный кондиционер: что выбрать для идеального комфорта в жару

Преимущества и недостатки каждого типа

28 марта 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KCQM1

Кондиционер / Фото: lifeforstock on Freepik

Скоро лето. Жарко будет и на улице, и дома. Спасение от духоты в помещении одно – кондиционер. Но какой лучше выбрать? Настенный кондиционер или мобильный? Одни хвалят простоту установки и экономичность мобильных устройств, другие отдают предпочтение надежности и эффективности настенных систем.

Охлаждающая мощность

Одна из главных характеристик любого кондиционера – способность быстро и равномерно охлаждать помещение. В этом отношении настенные модели имеют преимущество:

более высокая производительность благодаря усовершенствованным компрессорам и эффективной системе воздухораспределения;

равномерное охлаждение всего пространства за счет направленного воздушного потока;

возможность установки нескольких внутренних блоков для охлаждения больших площадей.

Мобильные же кондиционеры достаточно мощные лишь для небольших комнат, не превышающих 25-30 кв. м.

Монтаж и эксплуатация

Здесь явное преимущество на стороне мобильных устройств:

простая транспортировка и установка в любом месте без привлечения специалистов;

отсутствие необходимости в дорогостоящем монтаже стационарных элементов (трубопроводов, дренажа);

компактность и мобильность, возможность перемещения между помещениями.

Настенные кондиционеры требуют профессиональной установки с соблюдением строительных норм. Более того, их внешние блоки занимают часть фасада здания.

Экономичность и экологичность

Мобильные модели славятся энергоэффективностью:

невысокое потребление электроэнергии благодаря небольшой мощности;

отсутствие утечек хладагента, так как контур охлаждения замкнут внутри корпуса;

возможность переработки корпуса из безопасного для окружающей среды пластика.

Стационарные кондиционеры несколько проигрывают по этим параметрам из-за более мощных компрессоров и потенциального риска утечек фреона.

Срок службы и надежность

Настенные модели выигрывают в долговечности:

продуманная система защиты от коррозии и перегрева;

высококачественные комплектующие от ведущих производителей;

возможность своевременного технического обслуживания специалистами.

Мобильные же устройства достаточно хрупки и рассчитаны на эксплуатацию в течение 5-7 лет. Их ремонт часто нецелесообразен из-за невысокой стоимости самого изделия.

ООО "АЭРОС"

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