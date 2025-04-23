"Настолько хорош". В Барнауле провели тест-драйв обновленного кроссовера Omoda C5

Автомобиль уже можно купить в Автоцентре АНТ от 1 999 900 рублей

23 апреля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGrzYde

В 2025 году на российские рынки вышел обновленный Omoda C5 ("Омода"). Стильный кроссовер сохранил все ключевые особенности "младшего брата". А что нового? Это вы увидите в ходе тест-драйва от Автоцентра АНТ. Как показал себя автомобиль – смотрите в видео. Или сразу приезжайте на тест-драйв в Автоцентр АНТ, тем более что рестайлинговый Omoda C5 здесь можно купить от 1 999 900 руб.

03:08 Какой он – новенький автомобиль.

04:56 Первое, что бросается в глаза, – решетка радиатора, она стала более стильной и утонченной.

05:18 "Это целый трон". Для собаки, которая скоро присоединится к тест-драйву, приготовили мягкое и безопасное автокресло.

06:19 "Автомобиль настолько хорош, что даже и менять нечего". О том, почему салон остался таким же, как и в прошлой версии.

07:11 "Сажусь как к себе домой". Наша героиня признается: с нее как будто сняли слепки и сделали максимально подходящий автомобиль.

08:56 Omoda выглядит очень компактным снаружи, и кажется, что внутри может быть тесно. Но нет, места здесь много.

09:50 О том, как авто выдерживает дальнюю дорогу. И немного о езде в городе.

10:57 "Подумали обо всех". Что в автомобиле сделано для комфорта.

11:40 Клава Кока? Артемий Лебедев? Эвелина Хромченко? Кто мог бы стать амбассадором Omoda C7, который тоже скоро выйдет на рынок. Это должна быть яркая личность, хотя автомобиль подходит всем.

15:04 А вы знали, что в Автоцентре АНТ можно купить велосипеды бренда Omoda? Легкие, надежные, в модном черном и белом цвете – подробнее смотрите тут.

16:13 Omoda отлично подходит для путешествий. Багажник на крыше позволяет перевозить все, что нужно для комфортного отдыха. У Автоцентра АНТ есть клиенты, которые ездили на авто всей семьей на море. И остались очень довольны.

17:10 А вот и новые пассажиры – Юлия и ее пес Мика. Девушка уже год водит Omoda. Она рассказывает, почему выбрала именно это авто.

18:14 "Я немного расстроена, что они так быстро обновляются". О том, что обеим девушкам уже хочется обновленную модель. Хотя обе очень довольны своими "Омодами".

19:07 "Рыжая кожа подкупает". Как Юлия выбрала автомобиль и сколько на нем проехала.

20:58 Собака тестирует автокресло.

22:33 "Стрём или норм". Девушки следуют тренду и отвечают на вопросы. Нормально ли ездить на каблуках, красить губы на ходу, чистить после снега только лобовое стекло, "проучивать" других водителей, моргая и сигналя, флиртовать с сотрудниками ДПС, чтобы не получить штраф.

26:02 Кстати, сейчас проходит акция для владельцев Omoda "Реферальный клиент". Если ваши знакомые или друзья думают о покупке авто, отправьте им специальную ссылку (станет доступной после регистрации в программе). За каждую купленную машину вы получаете бонусы: Giftery ("Гифтери") карту с номиналом до 28 тысяч бонусов (1 бонус – 1 рубль). Подробнее об акции – на сайте.

Шесть "фишек" обновленного Omoda C5:

– футуристичный дизайн;

– кресла как в настоящем спорткаре;

– два больших экрана с высоким разрешением;

– зимние опции;

– помощники водителя;

– шесть режимов движения.

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел.: +7 (3852) 23-00-3

График работы: пн-пт – 08:00-19:00; сб-вс – 09:00-17:00

Подробнее об Omoda C5

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте koc.omoda.ru. Акция действует до 31.12.2025 года, реферальный промокод – два месяца, сертификат – один год.

ООО АНТ 2000

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