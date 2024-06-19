Настоящее пекло. В Алтайский край придет аномальная жара выше +35
Высокие температуры будут стоять в регионе до 28 июня
19 июня 2024, 16:15, ИА Амител
На Алтайский край надвигается сильная жара. Уже 21 июня температура воздуха в регионе составит +30 градусов и в дальнейшем будет только расти. В связи с аномально высокими температурами в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"В период с 21 по 28 июня температура воздуха во всем регионе поднимется выше +30 градусов. Местами установится сильная жара: +35 градусов, в отдельных районах может прогреваться еще сильнее. Максимальные значения по западу и юго-западу края будут достигнуты уже в субботу. При этом осадков практически не будет, ожидаются лишь кратковременные дожди", – сказала синоптик.
Эксперт отметила, что этот период жары должен ощущаться легче, чем было в минувшие выходные. Дело в том, что циклоническая деятельность будет менее активной, поэтому влажность снизится, а значит, и дышать станет легче.
16:25:44 19-06-2024
жара, о которой так долго предвещали синоптики - накатилась!
и вот теперь - сиеста!!
20:34:39 19-06-2024
Красивая девушка на фотографии! Сразу видно, что лето пришло)))
23:55:01 19-06-2024
кондеев нет на работе и дома и в джипе у вас что-ли. тоже мне проблема.. И ваще мы в горы на это время укатим, и новую дорогу тэстить до Колыванского.... там ночью 15 -17. ляпота
13:25:21 20-06-2024
Где там новая дорога ?