Настоящее пекло. В Алтайский край придет аномальная жара выше +35

Высокие температуры будут стоять в регионе до 28 июня

19 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Бассейн / Фото: unsplash.com/ Conner Baker

На Алтайский край надвигается сильная жара. Уже 21 июня температура воздуха в регионе составит +30 градусов и в дальнейшем будет только расти. В связи с аномально высокими температурами в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В период с 21 по 28 июня температура воздуха во всем регионе поднимется выше +30 градусов. Местами установится сильная жара: +35 градусов, в отдельных районах может прогреваться еще сильнее. Максимальные значения по западу и юго-западу края будут достигнуты уже в субботу. При этом осадков практически не будет, ожидаются лишь кратковременные дожди", – сказала синоптик.

Эксперт отметила, что этот период жары должен ощущаться легче, чем было в минувшие выходные. Дело в том, что циклоническая деятельность будет менее активной, поэтому влажность снизится, а значит, и дышать станет легче.