Натали назвала причину смерти своего мужа

Два года пара боролась с последствиями заболевания

30 июля 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: соцсети Натали

Певица Натали (настоящее имя – Наталья Рудина) высказалась о смерти своего супруга Александра Рудина. Как сообщает "МК", она рассказала, что продюсер скончался от последствий коронавируса.

"Два года боролись мы, но не сумели", – сказала певица.

Напомним, что Рудина нашли на козырьке подъезда многоквартирного дома в Москве. С 2021 года мужчина страдал от депрессии, которая возникла после коронавирусных осложнений. А две недели назад у него умер отец.