Натали назвала причину смерти своего мужа
Два года пара боролась с последствиями заболевания
30 июля 2023, 20:35, ИА Амител
Фото: соцсети Натали
Певица Натали (настоящее имя – Наталья Рудина) высказалась о смерти своего супруга Александра Рудина. Как сообщает "МК", она рассказала, что продюсер скончался от последствий коронавируса.
"Два года боролись мы, но не сумели", – сказала певица.
Напомним, что Рудина нашли на козырьке подъезда многоквартирного дома в Москве. С 2021 года мужчина страдал от депрессии, которая возникла после коронавирусных осложнений. А две недели назад у него умер отец.
21:04:17 30-07-2023
Привет китайцам
09:22:40 31-07-2023
Гость (21:04:17 30-07-2023) Привет китайцам ... Это не китайцы холили везде без масок и плевали на всех окружающих.
21:08:55 30-07-2023
Одного взгляда на его фото достаточно, чтобы понять, что всего-то надо было сделать элементарный детокс, а для этого хотя бы временно перейти на веганскую диету. А ещё в советское время профессор, доктор медицинских наук Николаев депрессию успешно лечил голоданием.
07:49:34 31-07-2023
Гость (21:08:55 30-07-2023) Одного взгляда на его фото достаточно, чтобы понять, что все... вы же недавно были вирусологом, а уже диетолог
09:21:46 31-07-2023
Гость (21:08:55 30-07-2023) Одного взгляда на его фото достаточно, чтобы понять, что все... Вот как раз от голодания и может возникнуть депрессия.
22:57:45 30-07-2023
То есть суициднулся?
08:37:52 31-07-2023
Элен без ребят (07:49:34 31-07-2023) вы же недавно были вирусологом, а уже диетолог... Советую прочитать книгу доктора медицины (учёная степень в США) Уилла Булшевича: "Заряд клетчатки. Революционная программа укрепления иммунитета и восстановления микробиома". И вы поймёте, что практически все болезни - от посаженного неправильным и токсичным питанием иммунитета. Достаточно очистить организм от токсинов, пройти детоксикацию, и иммунитет восстановится настолько, что организм будет сам без каких-либо синтетических лекарств способен подавить вирусные и все другие инфекции и заболевания. А депрессия по современным данным - это заболевание, вызываемое хронической интоксикацией мозга.
09:25:26 31-07-2023
Гость (08:37:52 31-07-2023) Советую прочитать книгу доктора медицины (учёная степень в С... А послеродовая депрессия какой интоксикацией вызываетеся? А во время ВОВ депрессии от чего были? Тогда все голодали. Зачем вы глупости свои в массы пытаетесь тиражировать?
09:47:44 31-07-2023
Гость (09:25:26 31-07-2023) Зачем вы глупости свои в массы пытаетесь тиражировать? Я всего лишь передаю то, что было открыто мировой медициной буквально в последние годы и что написано в официально издаваемых книгах мировых светил медицины. Если есть желание, можете подать на них или на издательства в суд. Это будет забавно!!!
10:08:16 31-07-2023
Гость (09:25:26 31-07-2023) А послеродовая депрессия какой интоксикацией вызываетеся? А ... Вы не принимайте этого персонажа всерьез, он просто болен. Он и от онкологии веганством лечит, он же про стекловатные многоэтажки затирает, он же читает «самые современные труды самых ценных авторов в оригинале», так как владеет английским в совершенстве ибо работает на удаленке на западную именитую фирму. Он вообще многогранен, по его же мнению. А на самом деле истина проста - он болен. Здоровый человек не станет с маниакальным упорством пропагандировать свои взгляды, причем используя региональные издания. Он ведь не только здесь изъясняется) почитайте другие местные издания в интернете - вы непременно с ним столкнетесь)
10:30:12 31-07-2023
Гость (10:08:16 31-07-2023) Вы не принимайте этого персонажа всерьез, он просто болен. О... Так они еще и иноагент?
10:41:17 31-07-2023
Гость (10:30:12 31-07-2023) Так они еще и иноагент?... Нет. Что вы) какой из него агент) это просто местная петрушка) веселит других людей своими эскападами.
09:57:59 31-07-2023
Гость (08:37:52 31-07-2023) Советую прочитать книгу доктора медицины (учёная степень в С... Одна уже не так давно ушла в мир иной от этой вашей диеты.
10:51:46 31-07-2023
Логика и "начитанность" (естественно в жирных кавычках) пузатых и мятолицых потрясает!
10:59:07 31-07-2023
Гость (10:51:46 31-07-2023) Логика и "начитанность" (естественно в жирных кавычках) пуза... Мятолицых? Это нечто новенькое в твоем вокабуляре) а какое то, ну хотя бы отдаленно приближенное к логике объяснение этому словосочетанию будет?