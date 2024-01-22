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Научная журналистка Ася Казанцева покинула Россию

По словам журналистки, ее знакомая адвокат предупредила, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело

22 января 2024, 23:02, ИА Амител

Фото: соцсети Аси Казанцевой
Фото: соцсети Аси Казанцевой

Научная журналистка и писательница Ася Казанцева заявила, что уехала из России в Тбилиси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее социальные сети.

По словам Казанцевой, знакомая адвокат предупредила, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело.

"Мы тут подумали-подумали да и решили, что потусуюсь-ка я действительно пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен", – добавила она.Также Казанцева назвала причиной отъезда отмену своих лекций и то, что депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал ее домашний адрес. Она подчеркнула, что хочет вернуться в Россию, когда "ветер переменится", а она снова сможет работать.

Наука

Комментарии 21

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Гость

00:25:46 23-01-2024

Идет нормальное самоочищение России от всякой мрази. Государству остается только лишать гражданства за одностороннее расторжение гражданского договора, конфисковать имущество на погашение неустойки и штрафа за одностороннее расторжение и запрет на въезд в силу нарушения выполнения обязательств.

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Гость

09:05:25 23-01-2024

Гость (00:25:46 23-01-2024) Идет нормальное самоочищение России от всякой мрази. Государ... Ив чем ее "мразотность"? Озвучьте, плиз.

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Гость

09:57:40 23-01-2024

Гость (09:05:25 23-01-2024) Ив чем ее "мразотность"? Озвучьте, плиз. ... Не понимаю, у нас по конституции право на самоопределение и пр Почему человек не может выехать??? МЫ рабы?

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Гость

12:31:19 23-01-2024

Гость (09:05:25 23-01-2024) Ив чем ее "мразотность"? Озвучьте, плиз. ... это бот, не обращайте внимания

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Гость

09:49:27 23-01-2024

Гость (00:25:46 23-01-2024) Идет нормальное самоочищение России от всякой мрази. Государ... Абсолютно верно, согласен !

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Гость

16:30:36 23-01-2024

Гость (00:25:46 23-01-2024) Идет нормальное самоочищение России от всякой мрази. Государ... Спорный вопрос. Уезжают лучшие специалисты, и двигают прогресс где-то в силиконовой долине скажем. Так,к примеру. А мы даже кнопочный телефон не смогли сделать. Уезжают одаренные врачи, ученые. Нам же они не нужны... Мы будем покупать втридорога импортные лекарства, автомобили китайские из фольги, телевизоры, стиральные машины...Да пусть едут. Родина там, где человеку хорошо.

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Гость

00:14:40 24-01-2024

Гость (16:30:36 23-01-2024) Спорный вопрос. Уезжают лучшие специалисты, и двигают прогре... Российский биолог и историк науки Алексей Куприянов упрекнул Асю Казанцеву в популяризации наивных биологизаторских трактовок человеческой природы[45]. Критике подвергались и комментарии Казанцевой касательно социальных вопросов (например: «Люди свободны в выборе социального слоя»[46][47]). Химик-технолог Сергей Белков упрекнул Асю Казанцеву в использовании устаревшей информации о менструальной синхронности Где здесь "Лучший специалист", поверхностный популист скорее.

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Гость

12:14:11 24-01-2024

Гость (00:14:40 24-01-2024) Российский биолог и историк науки Алексей Куприянов упрекнул... два недоученых решили хайпануть на ее популярности, что дальше?

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Гость

00:41:49 23-01-2024

Успела

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гость

01:35:05 23-01-2024

это нынче так принято мpazь называть - научная журналистка?

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гость

20:23:26 23-01-2024

гость (01:35:05 23-01-2024) это нынче так принято мpazь называть - научная журналистка? ... по простой причине,у нее не 3 класса образования и она не путает буквы кириллицы с латиницей

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Гость

04:21:31 23-01-2024

Это существо говорит что «безумный диктатор бомбит мирное население соседней страны». Она считает всех нас «преступниками» и «свиньями». Должны мы хоть на секунду рефлексировать про ее отъезд или вообще знать о нем? Я считаю, что нет.

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Ну, ничего.

07:07:52 23-01-2024

Пущай валят! У нас Рогозин есть. С Петриком и Грызловым.

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Гость

07:47:57 23-01-2024

Ну, ничего. (07:07:52 23-01-2024) Пущай валят! У нас Рогозин есть. С Петриком и Грызловым.... Еще ученые ядерщики и гиперзвуковоики. Это вообще крутые ребята. И не сбегают. Наверное. Как минимум, не все

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Гость

07:41:08 23-01-2024

до наступления лучших времен --- мы все их ждем. Но лучшие для нее могут быть худшими для других и наоборот

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ВВП

07:53:35 23-01-2024

Если бы не СВО, об этих сваливших, "известных" личностях в узких кругах, основная масса населения страны даже и не слышала бы. Какие "знаменитости" покинули страну, не восполнимая утрата. Хочется задать сразу вопрос, где харчеваться будет?

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Гость

08:20:47 23-01-2024

Вот интересно, когда в РФ пишут про так называемый "философский пароход", а этих рейсов было несколько, которые вывезли из СССР несогласных с советской властью интеллигентов вместе с семьями (а билеты им оплатил СССР), то заламывают руки и кричат, что цвет нации покинул страну, какой урон культуре и т.д. А сейчас, когда те же деятели культуры уезжают из страны за свои деньги кричат им вслед, что страна "очищается от предателей" и наша культура совершенно не пострадает. Так и хочется сказать, так может и тогда страна очистилась от таких же интеллигентных предателей?

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Гость

12:45:42 23-01-2024

Гость (08:20:47 23-01-2024) Вот интересно, когда в РФ пишут про так называемый "философс... ...а потом уехавшие внесли огромный вклад в развитие других стран, плоды которого, охотно покупаются за большие денежки бывшими согражданами, оравшими "валите мрази". А России и так хорошо, ученым больше, ученым меньше, подумаешь...богатства родины - правительству, у народу - величие! Все довольны! Можно расходиться...

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Гость

09:04:45 23-01-2024

Ну то есть когда в сеть выложили ее персональные данные с призывом пойти и разобраться с ней, всем было норм, ачетакова. Человек, это сделавший, не получил никакого наказания. Понятно, почему она уехала.

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гость

09:38:34 23-01-2024

стране нужны ученые, а дальше вы знаете

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Гость

09:59:01 23-01-2024

гость (09:38:34 23-01-2024) стране нужны ученые, а дальше вы знаете... И что??? теперь человек не имеет право распоряжаться своей судьбой/жизнью???

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