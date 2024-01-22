Научная журналистка Ася Казанцева покинула Россию
По словам журналистки, ее знакомая адвокат предупредила, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело
22 января 2024, 23:02, ИА Амител
Научная журналистка и писательница Ася Казанцева заявила, что уехала из России в Тбилиси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее социальные сети.
По словам Казанцевой, знакомая адвокат предупредила, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело.
"Мы тут подумали-подумали да и решили, что потусуюсь-ка я действительно пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен", – добавила она.Также Казанцева назвала причиной отъезда отмену своих лекций и то, что депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал ее домашний адрес. Она подчеркнула, что хочет вернуться в Россию, когда "ветер переменится", а она снова сможет работать.
00:25:46 23-01-2024
Идет нормальное самоочищение России от всякой мрази. Государству остается только лишать гражданства за одностороннее расторжение гражданского договора, конфисковать имущество на погашение неустойки и штрафа за одностороннее расторжение и запрет на въезд в силу нарушения выполнения обязательств.
09:05:25 23-01-2024
Гость (00:25:46 23-01-2024) Идет нормальное самоочищение России от всякой мрази. Государ... Ив чем ее "мразотность"? Озвучьте, плиз.
09:57:40 23-01-2024
Гость (09:05:25 23-01-2024) Ив чем ее "мразотность"? Озвучьте, плиз. ... Не понимаю, у нас по конституции право на самоопределение и пр Почему человек не может выехать??? МЫ рабы?
12:31:19 23-01-2024
Гость (09:05:25 23-01-2024) Ив чем ее "мразотность"? Озвучьте, плиз. ... это бот, не обращайте внимания
09:49:27 23-01-2024
Гость (00:25:46 23-01-2024) Идет нормальное самоочищение России от всякой мрази. Государ... Абсолютно верно, согласен !
16:30:36 23-01-2024
Гость (00:25:46 23-01-2024) Идет нормальное самоочищение России от всякой мрази. Государ... Спорный вопрос. Уезжают лучшие специалисты, и двигают прогресс где-то в силиконовой долине скажем. Так,к примеру. А мы даже кнопочный телефон не смогли сделать. Уезжают одаренные врачи, ученые. Нам же они не нужны... Мы будем покупать втридорога импортные лекарства, автомобили китайские из фольги, телевизоры, стиральные машины...Да пусть едут. Родина там, где человеку хорошо.
00:14:40 24-01-2024
Гость (16:30:36 23-01-2024) Спорный вопрос. Уезжают лучшие специалисты, и двигают прогре... Российский биолог и историк науки Алексей Куприянов упрекнул Асю Казанцеву в популяризации наивных биологизаторских трактовок человеческой природы[45]. Критике подвергались и комментарии Казанцевой касательно социальных вопросов (например: «Люди свободны в выборе социального слоя»[46][47]). Химик-технолог Сергей Белков упрекнул Асю Казанцеву в использовании устаревшей информации о менструальной синхронности Где здесь "Лучший специалист", поверхностный популист скорее.
12:14:11 24-01-2024
Гость (00:14:40 24-01-2024) Российский биолог и историк науки Алексей Куприянов упрекнул... два недоученых решили хайпануть на ее популярности, что дальше?
00:41:49 23-01-2024
Успела
01:35:05 23-01-2024
это нынче так принято мpazь называть - научная журналистка?
20:23:26 23-01-2024
гость (01:35:05 23-01-2024) это нынче так принято мpazь называть - научная журналистка? ... по простой причине,у нее не 3 класса образования и она не путает буквы кириллицы с латиницей
04:21:31 23-01-2024
Это существо говорит что «безумный диктатор бомбит мирное население соседней страны». Она считает всех нас «преступниками» и «свиньями». Должны мы хоть на секунду рефлексировать про ее отъезд или вообще знать о нем? Я считаю, что нет.
07:07:52 23-01-2024
Пущай валят! У нас Рогозин есть. С Петриком и Грызловым.
07:47:57 23-01-2024
Ну, ничего. (07:07:52 23-01-2024) Пущай валят! У нас Рогозин есть. С Петриком и Грызловым.... Еще ученые ядерщики и гиперзвуковоики. Это вообще крутые ребята. И не сбегают. Наверное. Как минимум, не все
07:41:08 23-01-2024
до наступления лучших времен --- мы все их ждем. Но лучшие для нее могут быть худшими для других и наоборот
07:53:35 23-01-2024
Если бы не СВО, об этих сваливших, "известных" личностях в узких кругах, основная масса населения страны даже и не слышала бы. Какие "знаменитости" покинули страну, не восполнимая утрата. Хочется задать сразу вопрос, где харчеваться будет?
08:20:47 23-01-2024
Вот интересно, когда в РФ пишут про так называемый "философский пароход", а этих рейсов было несколько, которые вывезли из СССР несогласных с советской властью интеллигентов вместе с семьями (а билеты им оплатил СССР), то заламывают руки и кричат, что цвет нации покинул страну, какой урон культуре и т.д. А сейчас, когда те же деятели культуры уезжают из страны за свои деньги кричат им вслед, что страна "очищается от предателей" и наша культура совершенно не пострадает. Так и хочется сказать, так может и тогда страна очистилась от таких же интеллигентных предателей?
12:45:42 23-01-2024
Гость (08:20:47 23-01-2024) Вот интересно, когда в РФ пишут про так называемый "философс... ...а потом уехавшие внесли огромный вклад в развитие других стран, плоды которого, охотно покупаются за большие денежки бывшими согражданами, оравшими "валите мрази". А России и так хорошо, ученым больше, ученым меньше, подумаешь...богатства родины - правительству, у народу - величие! Все довольны! Можно расходиться...
09:04:45 23-01-2024
Ну то есть когда в сеть выложили ее персональные данные с призывом пойти и разобраться с ней, всем было норм, ачетакова. Человек, это сделавший, не получил никакого наказания. Понятно, почему она уехала.
09:38:34 23-01-2024
стране нужны ученые, а дальше вы знаете
09:59:01 23-01-2024
гость (09:38:34 23-01-2024) стране нужны ученые, а дальше вы знаете... И что??? теперь человек не имеет право распоряжаться своей судьбой/жизнью???