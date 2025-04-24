Научный центр Российской академии образования открыли на базе Алтайского педуниверситета

Это поможет привлечь в вуз молодых ученых и амбициозных студентов

24 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Подписание соглашения о создании научного центра РАО / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева подписали соглашение о создании научного центра РАО на базе педагогического университета. Договоренности скрепили в рамках IV Международной Ассамблеи "Школа Победы".

"Расширение сети научных центров РАО – одно из приоритетных направлений работы Академии. Особую важность для нас представляет сотрудничество с педагогическими вузами, в которых готовят будущих учителей, воспитателей и преподавателей", – отметила Ольга Васильева.

По ее словам, совместная работа позволит более полно реализовать научный потенциал и привлечь в университеты молодых ученых и амбициозных студентов.

"Научный центр будет сосредоточен на сохранении исторической памяти и внедрении инновационных подходов. Поддержка ученых и экспертов РАО даст мощный импульс развитию этих направлений", – добавила Ирина Лазаренко.

Подобные центры создают в педагогических вузах при поддержке Министерства просвещения РФ. На этой площадке объединят научный потенциал РАО и АлтГПУ для совместных исследований и проектов в области педагогики, психологии и наук об образовании. Сотрудничество повысит качество образования в регионе.

"Открытие научного центра РАО на базе педагогического университета – важное событие для нашего вуза и Алтайского края. Центр будет способствовать развитию образования и педагогической науки через интеграцию вузовской и академической науки, проведение исследований и реализацию инновационных проектов с РАО", – заключила Ирина Лазаренко.

Как ранее сообщал amic.ru, в середине апреля педагогический университет стал лидером конкурса, организованного Российскими студенческими отрядами и Министерством науки и высшего образования России. Вуз получил грант на профессиональное обучение студентов в рамках подготовки рабочих профессий и должностей служащих.